María Rotondo, exconsejera de Telefónica, se incorpora al consejo de la filial brasileña de la 'teleco'

Archivo - María Rotondo, nueva consejera de Telefónica Brasil. - TELEFÓNICA - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

María Rotondo se ha incorporado al consejo de administración de Telefónica Brasil (Vivo), en sustitución de Javier de Paz, quien dimitió de su cargo el pasado mes de febrero.

Rotondo fue miembro del consejo de administración, del comité de sostenibilidad y regulación y del comité de auditoría y control de Telefónica.

Por su parte, Javier de Paz, presidente de la filial audiovisual Movistar+, asumió a finales de febrero la presidencia de Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones participada en un 70% por Telefónica y en un 30% por Pontegadea --el brazo inversor de Amancio Ortega--.

Con la entrada de Rotondo al consejo, Vivo ha alcanzado un 42% de mujeres en su máximo órgano de gobierno y reafirma su compromiso con la diversidad de género y el liderazgo femenino en todos los niveles de la organización.

El consejo actual de la filial brasileña de Telefónica está compuesto por 12 miembros (el 83% de ellos independientes), de los cuales 5 son mujeres.

Rotondo ha desarrollado una carrera de 27 años en el Banco Santander, iniciando su trayectoria en Santander Investments, centrada en el sector de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología.

Posteriormente, trabajó en Global Banking and Markets de la entidad financiera, donde estructuró y dirigió el equipo global de Telecomunicaciones, Media y Tecnología (TMT) durante diez años.

En 2017, inició una nueva etapa profesional, ejerciendo como profesora en instituciones como la IE Business School y el Instituto BME, y como consejera en diversas empresas.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y posee el Bachillerato del Lycée Français, ambos en Madrid.

Cuenta con formación continua en 'Sustainability for Business' por el IMD, 'Artificial Intelligence for Innovation' por la IE University y sostenibilidad por la ESG Academy.