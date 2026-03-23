Marriott acelera su crecimiento en Europa con el lanzamiento de 'Series by Marriott' en Italia y Reino Unido

Representación de la recepción de un hotel perteneciente a la serie Splendid by Marriott en el Reino Unido. - MARRIOTT

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Marriott International ha anunciado este lunes sus planes para introducir en el mercado europeo su nueva marca de colección, Series by Marriott, tras la firma de 11 proyectos en Italia y el Reino Unido.

La expansión se llevará a cabo a través de dos alianzas estratégicas. En Italia, Marriott ha firmado un acuerdo con Amapa Group para la incorporación de seis establecimientos situados en Montesilvano, Peschici, Pomezia, Rímini, Valmontone y Venecia.

Por su parte, en el Reino Unido, la hotelera colaborará con Splendid Hospitality Group para sumar cinco hoteles, con ubicaciones clave en Londres (Earls Court, Euston y Kings Cross) y otras localizaciones regionales de primer orden.

El presidente de Marriott International para EMEA, Neal Jones, ha destacado que existe una "fuerte demanda de alojamiento asequible" en toda la región. "Nuestra colaboración con Amapa Group y Splendid Hospitality Group nos permite ofrecer una experiencia cercana y localmente relevante, cumpliendo con los elementos esenciales de una estancia hotelera", ha señalado.

FOCO EN EL SEGMENTO DE ESCALA MEDIA

Lanzada globalmente en mayo de 2025, Series by Marriott es una marca diseñada para la conversión eficiente de hoteles existentes, permitiendo a los propietarios mantener su identidad independiente mientras se benefician de la plataforma de distribución de Marriott y su programa de lealtad, Marriott Bonvoy, que cuenta con casi 271 millones de miembros.

"El segmento de escala media es uno de los más dinámicos en el sector de la hospitalidad en Europa", ha explicado Jerome Briet, director de Desarrollo de Marriott para EMEA.

Según el directivo, los viajeros actuales buscan una relación calidad-precio competitiva sin comprometer la consistencia del servicio, un nicho que la compañía ya empezó a explotar con el lanzamiento de Four Points Flex by Sheraton en 2023.

CONSOLIDACIÓN EN EUROPA

Con esta nueva marca, Marriott refuerza su presencia en el continente tras su incursión en el segmento medio el año pasado. Actualmente, la firma cuenta con 40 propiedades abiertas bajo la enseña Four Points Flex en siete mercados europeos.

Además, la compañía planea seguir expandiendo otras marcas como StudioRes, enfocada en estancias prolongadas, que ya ha despertado un "gran interés" entre los desarrolladores del continente.

Desde la dirección de Amapa Group y Splendid Hospitality Group han calificado el acuerdo como un "hito significativo" que combina el conocimiento del mercado local con la experiencia global de Marriott.