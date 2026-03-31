Marriott refuerza su cartera de bienestar de lujo con dos resorts en Italia de la mano de la marca Lefay

Marriott refuerza su cartera de bienestar de lujo con dos resorts de la marca Lefay en Italia. - MARRIOTT INTERNATIONAL

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marriott International y la familia Leali, fundadora de la marca de hospitalidad de lujo especializada en bienestar Lefay, han anunciado este martes la creación de una 'joint venture' por la que la hotelera sumará a su portfolio dos resorts ubicados en el Lago de Garda y los Dolomitas (Italia), junto con tres nuevas propiedades en desarrollo en la Toscana, el sur de Italia y los Alpes suizos.

Tal y como destaca un comunicado, Lefay se convertirá en la primera marca del portfolio de Marriott dedicada exclusivamente al 'wellness' de lujo.

En concreto, los resorts actuales y futuros de la marca, fundada en Italia en 2006 por Domenico Alcide y Liliana Leali, operarán bajo acuerdos de gestión hotelera a largo plazo con la nueva 'joint venture', a la que Lefay aportará la marca y los activos de propiedad intelectual existentes. Además, los activos inmobiliarios en Italia seguirán siendo propiedad de los fundadores.

Cada propiedad Lefay está concebida como un 'eco-resort', poniendo el acento en la armonía arquitectónica con el entorno natural, amplios espacios interiores y exteriores, el uso de materiales sostenibles y programas de bienestar que integran movimiento, nutrición y salud preventiva.

Como parte de su oferta, los huéspedes pueden elegir entre tratamientos a la carta o programas estructurados de bienestar de varios días, todos ellos basados en la filosofía holística de Lefay.

Para el presidente y CEO de Marriott International, Anthony Capuano, el lujo se define cada vez más a través del bienestar, el propósito y las experiencias con significado. "Estamos muy ilusionados por presentar Lefay a nuestros clientes en todo el mundo y ampliar la presencia de Marriott en el ámbito del wellness de lujo de forma estratégica", ha añadido.