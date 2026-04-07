Marugal se adhiere al Pacto Mundial de la ONU

Archivo - El consejero delegado de Marugal, Pablo Carrington. - MARUGAL - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marugal Distinctive Hotel Management ha formalizado su adhesión a la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa voluntaria de sostenibilidad empresarial del mundo.

Con este paso, la gestora independiente de hoteles de lujo --que opera quince establecimientos en España, Francia, Suiza y Portugal-- integra en su estrategia corporativa los Diez Principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Marugal cuenta con una Política de Sostenibilidad estructurada en torno a dos ejes --Cuidamos la herencia y Cuidamos las personas-- que ya orienta la gestión de cada uno de sus hoteles hacia la regeneración del entorno natural, la preservación del patrimonio histórico, el consumo local y la inclusión social.

Todos los establecimientos que gestiona superan el 65% de compra a proveedores locales, emplean energías renovables y desarrollan iniciativas adaptadas a la realidad específica de cada destino.

Entre estas cabe destacar el primer bosque de absorciones de carbono registrado por un hotel en el registro balear -en Cap Rocat-, el acuerdo con Cruz Roja para la recuperación del pinsapo en La Zambra o los programas de economía circular y empleo de personas vulnerables en Urso o Palacio Solecio.

"Llevamos más de veinte años trabajando con la convicción de que un hotel que cuida su entorno, su comunidad y su herencia es un hotel que crea valor real y duradero para el propietario, para el huésped y para el destino. Adherirnos al Pacto Mundial de la ONU es formalizar ante la sociedad un compromiso que ya es parte de nuestra manera de entender la hotelería", aseguró el fundador y CEO de Marugal, Pablo Carrington.

La adhesión al Pacto Mundial implica el compromiso de publicar anualmente un Informe de Progreso en el que Marugal reportará sus avances en la implementación de los Diez Principios.

Este marco de transparencia y rendición de cuentas se alinea con la apuesta de la compañía por una sostenibilidad medible, basada en datos y gestionada con el mismo criterio de excelencia operativa que define su modelo hotelero.

Lanzado en el año 2000 por iniciativa del entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el Pacto Mundial cuenta hoy con más de 20.000 entidades adheridas en más de 160 países y 70 redes locales.

La Red Española es una de las primeras plataformas nacionales de la iniciativa y la red local con mayor número de entidades adheridas a nivel internacional.