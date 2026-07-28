Más de 563.000 agricultores y ganaderos presentan la solicitud única de la PAC para la campaña 2026

Archivo - Ganadero trabajando en su explotación - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 563.095 agricultores y ganaderos han presentado la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2026, la cuarta en la que se aplica el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España (Pepac) 2023-2027.

En concreto, el 82% de los solicitantes ha pedido acogerse a algún ecorrégimen, confirmando un año más, la buena acogida que está teniendo esta práctica.

Por su parte, la superficie declarada, con 22,03 millones de hectáreas, se mantiene en una cifra similar a la del 2025 cuando alcanzó los 22,07 millones de hectáreas, mientras que el importe total de las ayudas directas correspondientes a este ejercicio se sitúa en los 4.897 millones de euros.

Agricultura ha señalado que las comunidades autónomas podrán iniciar el pago de anticipos en los plazos previstos por la normativa, mientras que la práctica totalidad de las ayudas deberá abonarse antes del 30 de junio de 2027.

El número de solicitantes de las ayudas, con un 3,3% menos frente al año anterior, manteniendo la tendencia de los últimos años con un menor número de explotaciones, pero de mayor dimensión, lo que refleja el mantenimiento de la actividad económica y medioambiental del sector, así como su creciente profesionalización.

La solicitud única es el trámite mediante el que se unifican la presentación de las solicitudes de ayudas directas de la PAC y de las intervenciones de desarrollo rural que se concedan por superficie o por cabeza de ganado.

La gran mayoría de las solicitudes incluye, al menos, una ayuda directa prevista en el Pepac 2023-2027: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (redistributivo y para jóvenes), los ecorregímenes o las ayudas asociadas.

Respecto a los ecorregímenes, principal novedad introducida por la PAC 2023-2027 para incentivar prácticas agrarias voluntarias beneficiosas para el medio ambiente, los datos revelan que se consolidan en este ejercicio.

Según la información comunicada por las comunidades autónomas al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el 82% de los agricultores y ganaderos que solicita la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad ha solicitado también un ecorrégimen, un punto porcentual más que en la campaña 2025.

En términos de superficie, los ecorregímenes abarcan 19,2 millones de hectáreas, equivalentes al 88% de la superficie declarada para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Esta cifra es muy similar a la registrada en la campaña anterior, aunque Baleares y Murcia presentan un descenso de la superficie acogida a estas intervenciones.

En las ayudas asociadas se observa un incremento de la superficie declarada para cultivos proteicos y tomate para transformación, mientras que disminuye de forma significativa la superficie correspondiente a remolacha azucarera y, en menor medida, la de uva pasa, arroz, frutos secos y algodón, mientras que la superficie declarada de olivar se mantiene estable. Agricultura ha precisado que los datos publicados tienen carácter provisional.