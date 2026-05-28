MasOrange analizará un posible cambio de marca tras la inminente fusión con Orange

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha recordado que el acuerdo para la toma de control y la fusión por parte de Orange ya ha sido firmado y que, por el momento, la compañía se encuentra a la espera del cierre de la operación, al tiempo que ha avanzado que analizarán un posible cambio de marca.

"El acuerdo está firmado ya, pero ahora esperamos el cierre de la transacción, o sea, la efectividad de la firma. Yo creo que se va a producir en breve, porque todas las principales autorizaciones ya están hechas", ha asegurado este jueves Spenger en un desayuno del Foro de la Nueva Economía, en el que ha expresado su voluntad de seguir al frente de la compañía.

El grupo francés de telecomunicaciones informó el pasado mes de marzo de su intención de pedir a Bruselas el aval para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% que aún no controlaba de MasOrange --la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange--, con el objetivo de hacerse con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes.

En este marco, el empresario austriaco ha insistido en que la operación podría materializarse este trimestre, en junio. "Soy optimista de que va a pasar este trimestre", ha afirmado Spenger, quien ha repasado toda su trayectoria desde que en 2006 creó MásMóvil, una 'startup' en ese momento, hasta que en 2024 se produjo la fusión con Orange España, momento en que la facturación de su compañía superaba los 3.000 millones de euros anuales.

Además, ha destacado que el interés del socio por hacerse con el 100% del capital respalda la gestión y la estrategia de la compañía. "Yo creo que un socio, después de dos años, tiene ganas de comprar el 100% de capital, pues avala la gestión, avala la estrategia, por lo tanto podemos estar contentos".

Asimismo, ha subrayado la voluntad del equipo de continuar impulsando el proyecto. "Y nosotros estamos con ganas de seguir con este proyecto, porque creemos que hemos creado no solamente un operador de telecomunicaciones que funciona, sino una plataforma tecnológica de crecimiento muy relevante".

Por otro lado, ha incidido en las perspectivas de desarrollo de la compañía: "Tenemos muchas oportunidades".

Por último, ha valorado el cambio que ha supuesto para España la creación de MásMóvil en 2006, cuando "era el país más caro y con los clientes más insatisfechos. "Hemos cambiado y ahora somos ejemplo para muchos países en Europa", ha concluido.

CAMBIO DE NOMBRE DE MASORANGE

En cuanto a un posible cambio de marca tras la operación, Spenger ha señalado que la compañía aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. "No hemos hablado de este tema, no hemos tomado ninguna decisión. Somos pragmáticos", ha explicado.

A este respecto, ha subrayado el carácter multimarca del grupo, con distintas enseñas orientadas a diferentes segmentos, como Orange, MásMóvil o Jazztel.

De este modo, ha incidido en que la compañía "es más que solamente la marca Orange", aunque ha insistido en que analizarán la cuestión con un enfoque práctico. "También somos pragmáticos y lo vemos, porque MasOrange no es una marca comercial y hoy en día los contenidos en prensa o en redes sociales son súper relevantes para posicionarse en los modelos de inteligencia artificial (IA)", ha añadido.

En esta línea, ha apuntado a la relevancia de la visibilidad de marca en el entorno digital. "Entonces, si sale mucho MasOrange y nadie puede comprar MasOrange... pues no sé si es lo más inteligente", ha reflexionado, si bien ha restado urgencia a la decisión: "No es un tema prioritario, no nos ha empujado nadie a cambiar la marca, pero bueno, lo vamos a analizar".