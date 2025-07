ME by Meliá llega a la Costa del Sol tras una inversión de 20 millones de euros - MHI

La marca de lujo de Meliá debuta en Andalucía

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha inaugurado oficialmente el ME Marbella, su primer establecimiento de la marca ME by Meliá en Andalucía, con una inversión de 20 millones de euros destinados a una completa transformación del edificio.

La apertura refuerza la presencia del grupo en la Costa del Sol con una propuesta de lujo vanguardista, enfocada al diseño, la gastronomía y las experiencias de alto valor añadido.

Ubicado entre Puerto Banús y el casco antiguo de Marbella, el hotel redefine el concepto de lifestyle en clave premium. Diseñado por el estudio ASAH (Adriana y Álvaro Sans), el edificio apuesta por una reinterpretación moderna de la arquitectura mediterránea, con líneas puras, materiales nobles y una integración total con el entorno.

Con 200 habitaciones, incluidas 24 suites, ME Marbella ofrece vistas al mar, a la Sierra Blanca o a jardines interiores. A ello se suma un innovador beach club interior -el Oasis- que aspira a convertirse en nuevo epicentro social del verano en la Costa del Sol, fusionando música, gastronomía y diseño.

GASTRONOMÍA Y EXPERIENCIAS DIFERENCIALES

La propuesta culinaria ha sido desarrollada en colaboración con Pont Hospitality, grupo referente en restauración lifestyle. El hotel alberga tres espacios gastronómicos: La Terraza del Med, con cocina mediterránea de mercado; Solana, que reinterpreta la tradición andaluza con brasa y producto local; y Barlume, un bar restaurante de ambiente cosmopolita y espíritu costero.

Además, ME Marbella lanza una cuidada selección de experiencias exclusivas bajo el concepto Marbella ME+, que combina lujo, autenticidad local y bienestar. Entre ellas, destacan una cata de vinos submarinos, travesías en llaüt eléctrico, rituales de belleza con aceite de oliva o talleres artesanales guiados por creadores locales.

Con un enfoque firme en la identidad y el estilo, ME by Meliá ha colaborado con Lacoste para el diseño exclusivo de los uniformes del personal del hotel.

EXPANSIÓN DEL SEGMENTO DE LUJO.

Gabriel Escarrer, CEO de la hotelera asegura que Marbella es "una de las grandes joyas del lujo en España", y uno de los destino icónicos del Mediterráneo. "Para ME by Meliá supone un hito estratégico aterrizar en un enclave que representa como pocos el lujo contemporáneo, la energía social y la conexión con la cultura local", asegura el directivo.

Con esta apertura, Meliá refuerza su posicionamiento en el segmento alto y se suma al auge del turismo de lujo en el litoral andaluz, uno de los focos de inversión más dinámicos del sector hotelero en España en los últimos años.