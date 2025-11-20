La Menorquina distribuirá los helados de Mars en España y Andorra

Productos de La Menorquina y Mars. - LA MENORQUINA

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Menorquina ha alcanzado un acuerdo con Mars Wrigley España para la distribución en exclusiva de los helados de Mars en el canal fuera del hogar y clientes de alimentación en España --incluida Baleares-- y Andorra, informan en un comunicado conjunto este jueves.

A partir del 1 de enero de 2026, La Menorquina distribuirá en exclusiva los helados de Mars en bares, restaurantes y el resto de establecimientos del canal impulso, así como en hoteles, empresas de catering, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.

En concreto, la empresa distribuirá las barras de helados Mars, Snickers y Twix, junto con el cucurucho de M&M's a partir del próximo año.

El consejero delegado de La Menorquina, Iván Leal, ha señalado que la alianza da respuesta a la demanda de consumidores locales y de turistas "que buscan explorar la idiosincrasia gastronómica local a través de una marca icónica" sin renunciar a sus marcas favoritas.

Por su parte, el subdirector general de Mars Wringley España, João Sagreira, ha explicado que el "reposicionamiento de La Menorquina en los últimos años ha sido notable".