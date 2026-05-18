Archivo - El mercado de fincas rústicas crece un 4,3% en marzo frente a la caída de la vivienda, según Cocampo. - PRINCIPADO - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado de fincas rústicas registró 16.324 compraventas en el pasado mes de marzo, un 4,3% más con respecto al mismo periodo de 2025 y un 11,4% por encima de febrero, según ha informado este lunes la plataforma digital Cocampo en un comunicado.

Este avance contrasta con el descenso del 2,2% de las compraventas de vivienda, permitiendo al suelo rústico cerrar el primer trimestre con una variación anual acumulada positiva del 0,6%, según cifras de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del INE.

En este contexto, el mercado rural ha mantenido así una "tendencia ascendente", impulsada por las operaciones de compraventa pese a la "ligera caída" del 1,5% en las transmisiones por herencia, según el informe de la plataforma digital.

Asimismo, el fundador y CEO de Cocampo, Regino Coca, ha afirmado que la "falta de vivienda asequible y la presión regulatoria" sobre la inversión urbana trasladan el capital de muchas familias hacia fincas de recreo y propiedades rurales.

ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN LIDERAN EL MAPA REGIONAL

Con respecto a las comunidades, Andalucía y Castilla y León han vuelto a liderar el volumen de transacciones con 2.485 y 2.406 operaciones, respectivamente.

Le siguen la Comunidad Valenciana con un 21,5% más (2.297 operaciones) y Castilla La Mancha con un 1,1% más (2.255 operaciones), concentrando estas cuatro comunidades casi el 58% del total nacional.

En términos interanuales, los mayores crecimientos se han registrado en Navarra (42,8%), Canarias (27,8%) y Comunidad Valenciana (21,5%), mientras que los descensos "más acusados" han correspondido a La Rioja con un 35,8% y Extremadura con un 11,4%.