Merck (MSD) emitirá bonos por hasta 6.883 millones para financiar la compra de Cidara Therapeutics

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica estadounidense Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, pretende levantar hasta 8.000 millones de dólares (6.883 millones de euros) mediante la emisión de bonos para financiar parte de la compra de Cidara Therapeutics, cerrada en 9.200 millones de dólares (7.915 millones de euros).

Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por 'Bloomberg', se pondrán en circulación ocho tramos de títulos con un vencimiento de tres a 40 años. El interés de la deuda a 40 años estaría unos 1,2 puntos por encima del rendimiento ofrecido por los bonos del Tesoro estadounidense.

Los ingresos obtenidos se destinarán a cubrir pasivos ya existentes y a respaldar la adquisición de Cidara. Seis de los ocho tramos estarán sujetos a un reembolso obligatorio especial del 101% del valor nominal más los intereses devengados si la fusión con Cidara no se completa antes del 13 de mayo de 2026 o si Merck cancela la transacción.

La compra de Cidara se anunció el pasado 14 de noviembre tras ofrecer Merck una prima del 107% sobre el precio de las acciones de Cidara para, así, tener acceso a su medicamento experimental para prevenir la gripe. La operación debería finalizar en el primer trimestre de 2026.