Merlin capta 767 millones, a precios de mercado, en su ampliación de capital para sus centros de datos

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties ha captado finalmente 767,6 millones de euros en la ampliación de capital que lanzó a última hora de este jueves a través de una colocación privada acelerada que se ha efectuado al mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la inmobiliaria (13,64 euros), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi cotizada en el Ibex 35, que destinará los fondos obtenidos en esta operación a impulsar su negocio de centros de datos, ha trasladado al supervisor que, una vez finalido el proceso de colocación, dirigido exclusivamente a inversores cualificados, el número de nuevas acciones a emitir alcanza los 56,27 millones, a un precio de 13,64 euros por título y, por tanto, sin descuento, al ser el mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la empresa.

De estos 13,64 euros, un euro corresponde al importe nominal y 12,64 euros a la prima de emisión.

Los 56,27 millones de acciones de la ampliación representan aproximadamente un 10% del capital de Merlin con anterioridad a la operación y aproximadamente un 9% con posterioridad a ésta.

Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de la compañía al controlar el 24,71% y el 8,17% de su capital, han suscrito 13,9 y 6,6 millones de las nuevas acciones, respectivamente, en la ampliación de capital.

Su participación en la socimi tras el aumento de capital se mantendrá en el 24,71% en el caso de Banco Santander y subirá al 8,50% en el caso de Nortia.

Merlin, Banco Santander y Nortia han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.

La socimi tiene previsto otorgar la correspondiente escritura pública de ejecución del aumento de Capital en el día de hoy y está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, y que comiencen a cotizar mañana viernes.

Adicionalmente, está previsto que, tras la admisión de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas, éstas sean admitidas a negociación en el mercado regulado de Euronext Lisbon.

Merlin espera que la liquidación de la operación correspondiente a la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar el, o entorno al, 30 de marzo.

Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales y BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale, como co-entidades coordinadoras. Por su parte, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras, conjuntamente con los 'joint global coordinators' y los 'joint bookrunners'.

Asimismo, Banco de Sabadell, Bankinter, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario e ING Bank actúan como 'co-bookrunners' del aumento de capital y Alantra, Bestinver, JB Capital Markets, GVC GAESCO Valores, Natixis, Kutxabank Investment, SMBC Bank y Unicaja actúan como 'co-lead managers' de la ampliación de capital junto con los 'joint bookrunners' y los 'co-bookrunners' ('los managers').

CASI 4.500 MILLONES DE INVERSIÓN

Los centros de datos serán el principal motor de crecimiento de Merlin en los próximos años. En un encuentro con inversores, la compañía detalló recientemente que prevé una inversión de 4.470 millones de euros desde 2026 hasta 2030 para el despliegue de la nueva fase III de sus centros de datos y tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. La ampliación de capital efectuada ahora va dirigida a la fase III.

Esta fase añadirá un total de 412 megavatios (MW), principalmente a través de ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus centros de Bilbao y Lisboa, respectivamente, pero también con el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW.

La socimi espera que su negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.