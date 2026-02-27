Merlin sube un 5% y Colonial un 3,3% tras impulsar sus beneficios por el auge de data center y oficinas

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Merlin Properties y de Colonial SFL, las dos grandes socimis que cotizan en el Ibex 35, se impulsaron este viernes más de un 5% y un 3%, respectivamente, tras presentar unos resultados que confirman el avance progresivo de sus negocios, en el caso de la primera con su consolidación en los centros de datos y, en la segunda, por su especialización en el mercado de oficinas.

En concreto, Merlin cerró la sesión a un precio de 15,01 euros por acción, lo que supone un alza del 5,04% respecto a la jornada anterior, mientras que Colonial se anotó una subida del 3,35%, hasta los 5,7 euros por acción.

En 2025, Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 326,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,1% respecto al año anterior, tras aumentar un 8,3% --un 3,5% en términos comparables-- las rentas que obtiene por el alquiler de sus activos, que alcanzaron los 542 millones de euros.

Por negocios, sus oficinas ingresaron 292 millones en rentas del alquiler, por delante de centros comerciales (133 millones) y de las naves logísticas (86 millones). Sin embargo, los centros de datos, que el año pasado ya ingresaron 31 millones pero el año que viene llegarán a los 167 millones, convirtiéndose en su segundo mayor negocio.

En cuanto a Colonial, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto recurrente de 211 millones de euros, un 9% más que un año atrás. Los ingresos por rentas ascendieron a 399 millones de euros (8 millones más que en 2024), con un repunte 'like-for-like' (ventas comparables) del 6% (7% en París), impulsado por la fortaleza en el mercado de activos 'prime' y a su capacidad para "capturar incrementos de rentas en nuevos contratos y renovaciones".

Con esta evolución de su negocio, la socimi ya ultima su entrada en el mercado alemán: "Hemos prestado atención a Alemania y pensamos que podemos entrar en inversiones allí durante este ejercicio. Estamos avanzados y esperamos que en las próximas semanas y meses podamos concretar", señaló su consejero delegado, Pere Viñolas.