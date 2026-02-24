Metrovacesa logra récord de beneficios en 2025, con 56,9 millones de euros, y dispara su Ebitda un 74%

Una promoción de Metrovacesa - METROVACESA

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa logró en 2025 récord de beneficios, de ingresos y de resultado bruto de explotación (Ebitda) desde su salida a Bolsa en 2018, según ha anunciado este martes la promotora inmobiliaria, que ha atribuido esta evolución a una mejora del mix de promociones y a una ejecución "más eficiente".

En concreto, la compañía obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024, mientras que sus ingresos se incrementaron un 8%, hasta los 708,5 millones de euros.

Por su parte, el Ebitda de la promotora inmobiliaria se disparó un 74% respecto a 2024, hasta sumar 127,6 millones de euros, en tanto que el flujo de caja operativo ascendió a 225 millones de euros, "muy por encima de la guía inicial de 150 millones", ha resaltado la compañía.

La promotora ha subrayado que esta "elevada" generación de caja le permitió distribuir 240 millones de euros en dividendos a lo largo de 2025, con una rentabilidad del 17%, "situando a Metrovacesa entre las compañías con mayor dividendo de la Bolsa española", según ha destacado la empresa.

ENTREGA DE 1.805 VIVIENDAS

En la actividad de promoción residencial, Metrovacesa entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y obtuvo un margen bruto promotor del 26,2%.

A cierre del año pasado, la compañía contaba con 3.917 viviendas en construcción y una cartera de preventas de 3.095 viviendas.

Metrovacesa cerró 2025 con 32,1 millones de ingresos por ventas de suelo y, adicionalmente, con una cartera de contratos privados de venta de suelo de 162,7 millones de euros. Esto, ha añadido la empresa, "proporciona una base sólida de ingresos futuros para 2026 y 2027".

Asimismo, la promotora adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

La deuda financiera neta de Metrovacesa se redujo un 4% a cierre del ejercicio, hasta situarse en 301 millones de euros, y el ratio de apalancamiento alcanzó el 13,5%, "por debajo de la media del sector".