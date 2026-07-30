Microsoft gana 116.549 millones en su año fiscal 2026, un 31% más, tras crecer un 31% en el cuarto trimestre

Archivo - Microsoft. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico Microsoft se anotó un beneficio neto de 133.749 millones de dólares (116.49 millones de euros) en su año fiscal 2026, finalizado en junio, lo que equivale a un avance del 31% en comparación con las ganancias del ejercicio anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves.

Los ingresos ascendieron a un total de 331.839 millones de dólares (289.165 millones de euros), un 18% más.

De esa cifra, los ingresos por la venta de productos subieron un 1,2%, hasta los 64.696 millones de dólares (56.379 millones de euros), al tiempo que los procedentes de servicios y por otros conceptos se situaron en 267.143 millones de dólares (232.788 millones de euros), un 22,7% más.

LA RAMA DE INFORMÁTICA PERSONAL DISMINUYÓ UN 1,1% SU FACTURACIÓN

Por segmentos de negocio, la división de productividad y procesos de negocio, que aglutina el 'software' Office, Dynamics o la red social LinkedIn, observó un alza en sus ingresos del 15,9%, hasta los 139.996 millones de dólares (121.993 millones de euros), mientras que el área en la nube, incluyendo Azure, brindó 137.791 millones de dólares (120.071 millones de euros), un 29,7% más.

De su lado, la rama de informática personal (Windows o Xbox) disminuyó un 1,1% su facturación, hasta los 54.649 millones de dólares (47.621 millones de euros).

Los gastos en los que incurrió la multinacional, entre costes asociados a los productos vendidos, a innovación y desarrollo (I+D) o al propio proceso de comercialización, entre otros, sumaron 176.602 millones de dólares (153.891 millones de euros), un 15,3% más.

Ya solo en el último trimestre, la compañía de Redmond se anotó unos beneficios netos de 35.766 millones de dólares (31.167 millones de euros), un 31% más. Los ingresos experimentaron una mejora del 18% y alcanzaron los 90.007 millones de dólares (78.432 millones de euros).

El presidente y consejero ejecutivo de la multinacional, Satya Nadella, ha afirmado que "están ampliando los límites de la curva de coste-resultado, garantizando que cada cliente pueda convertir los 'tokens' en resultados empresariales".

"Microsoft 365 Copilot ha alcanzado más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación hacia la inteligencia artificial", ha concluido Nadella.