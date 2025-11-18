Minor debuta en Malta con un resort de su marca NH Collection tras un acuerdo de franquicia

Minor Hotels ha debutado en Malta con la firma del NH Collection Silema.
Publicado: martes, 18 noviembre 2025 10:21

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Minor Hotels ha debutado en Malta con la firma del NH Collection Silema, un resort de nueva construcción que operará bajo un acuerdo de franquicia y prevé su apertura para finales de 2026, según un comunicado.

Este establecimiento, próximo al paseo marítimo, contará con 268 habitaciones y suites, junto con servicios que incluyen spa y centro wellness, un bar en la azotea con vistas panorámicas al mar, piscina y restaurante.

En cuanto a su expansión mediante franquicias, Minor ha destacado que busca "activamente" oportunidades de este enfoque en países donde ya tiene presencia consolidada, así como en mercados aún no explotados, como los Balcanes o la región de la CEI. Para impulsar este crecimiento, Minor Hotels ha nombrado a Sandra Cremesini como vicepresidenta senior de desarrollo de franquicias de Minor Hotels Europa y Américas.

Para la compañía, su modelo de franquicia ofrece a inversores y propietarios acceso a importantes marcas, un ecosistema de distribución eficiente, el programa de fidelización 'Minor Discovery', una "sólida" red comercial global, así como avanzadas herramientas de 'revenue management', y servicios centralizados tanto de compras como de soporte.

En palabras del CEO de Minor Hotels Europa y Américas, "Malta marca un nuevo y emocionante capítulo para Minor Hotels, ya que entramos por primera vez en este maravilloso destino".

NH Collection es una marca hotelera premium de la cadena con más de 100 hoteles y resorts en 25 países de todo el mundo. La marca invita a sus huéspedes a 'Feel the Extraordinary' mediante experiencias diseñadas, que "combinan la autenticidad local con el confort contemporáneo".

