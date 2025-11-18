Minor debuta en Malta con un resort de su marca NH Collection tras un acuerdo de franquicia

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Minor Hotels ha debutado en Malta con la firma del NH Collection Silema, un resort de nueva construcción que operará bajo un acuerdo de franquicia y prevé su apertura para finales de 2026, según un comunicado.
Este establecimiento, próximo al paseo marítimo, contará con 268 habitaciones y suites, junto con servicios que incluyen spa y centro wellness, un bar en la azotea con vistas panorámicas al mar, piscina y restaurante.
En cuanto a su expansión mediante franquicias, Minor ha destacado que busca "activamente" oportunidades de este enfoque en países donde ya tiene presencia consolidada, así como en mercados aún no explotados, como los Balcanes o la región de la CEI. Para impulsar este crecimiento, Minor Hotels ha nombrado a Sandra Cremesini como vicepresidenta senior de desarrollo de franquicias de Minor Hotels Europa y Américas.
Para la compañía, su modelo de franquicia ofrece a inversores y propietarios acceso a importantes marcas, un ecosistema de distribución eficiente, el programa de fidelización 'Minor Discovery', una "sólida" red comercial global, así como avanzadas herramientas de 'revenue management', y servicios centralizados tanto de compras como de soporte.
En palabras del CEO de Minor Hotels Europa y Américas, "Malta marca un nuevo y emocionante capítulo para Minor Hotels, ya que entramos por primera vez en este maravilloso destino".
NH Collection es una marca hotelera premium de la cadena con más de 100 hoteles y resorts en 25 países de todo el mundo. La marca invita a sus huéspedes a 'Feel the Extraordinary' mediante experiencias diseñadas, que "combinan la autenticidad local con el confort contemporáneo".