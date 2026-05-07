Minor Hotels anuncia el debut de su marca de lujo Anantara en el Caribe, en Turks y en Caicos

Anantara Turks and Caicos - MINOR HOTELS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Minor Hotels ha anunciado su desembarco estratégico en el Caribe con el lanzamiento del Anantara Turks and Caicos Resort & Residences, cuya apertura está proyectada para el año 2029.

Este movimiento marca un hito en la expansión global de la marca de lujo Anantara, posicionándola en uno de los mercados de mayor rendimiento para el segmento de alto poder adquisitivo en Norteamérica.

Anantara continúa desarrollando su oferta mediante una expansión estratégica en destinos clave de todo el mundo. En América, Anantara Turks and Caicos Resort & Residences es el quinto proyecto anunciado bajo la marca, con dos resorts actualmente en desarrollo en Brasil, uno en Ushuaia, en el sur de Argentina, y otro anunciado recientemente en Miami, Estados Unidos.

Además, el grupo anunció recientemente la primera propiedad de su nueva marca de lujo, The Wolseley Hotels, cuya apertura está prevista en Nueva York a principios de 2027.

HOTEL Y RESIDENCIAS DE LUJO.

El proyecto, situado en la costa de Sandy Point, en Caicos del Norte, se ejecutará bajo un modelo de baja densidad que integrará un hotel de lujo con una colección de 78 residencias de marca (branded residences), respondiendo a la robusta demanda de activos inmobiliarios vinculados a la hospitalidad de alta gama.

Desde el punto de vista financiero y operativo, el desarrollo busca capitalizar la conectividad estratégica del archipiélago, ubicado a poca distancia en avión de Miami, y su estatus como refugio fiscal y destino de inversión premium.

El CEO del Grupo Minor International, matriz de la compañía, Dillip Rajakarier, subrayó que este proyecto es una pieza fundamental para reforzar la presencia del grupo en América y escalar su posicionamiento en el segmento de lujo, en línea con sus ambiciones de crecimiento regional a largo plazo.

La arquitectura del complejo estará liderada por el estudio RAD, con sede en Miami, y el interiorismo por el galardonado estudio Meyer Davis. El diseño prioriza la integración con la denominada 'Isla Jardín', ofreciendo infraestructuras que incluyen un puerto deportivo privado, un observatorio astronómico propio y un spa de servicio integral basado en la botánica autóctona, elementos diseñados para atraer a un perfil de viajero que busca bienestar y privacidad.

La propiedad del proyecto cuenta con el respaldo de figuras clave en el sector del lujo, como Caroline Domange, CEO de Octans y cofundadora de Cheval Blanc para LVMH, y el promotor local Rob Ayer.

Por su parte, el Premier de Turks and Caicos, Charles Washington Misick, ha señalado que la llegada de Anantara marca el inicio de un nuevo capítulo para el estilo de vida de lujo en las islas, coincidiendo con las mejoras de infraestructura que se están llevando a cabo en el Aeropuerto de Caicos del Norte para facilitar el acceso de vuelos privados.

Anantara Turks and Caicos será fácilmente accesible a través del Aeropuerto Internacional de Providenciales (PLS), seguido de un breve traslado privado en barco directamente hasta el puerto deportivo del resort, o bien a través del Aeropuerto de Caicos del Norte, actualmente en proceso de remodelación para mejorar el acceso a la isla mediante vuelos privados.