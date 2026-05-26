Minor Hotels presenta Minor PRO Agencies Programme, el nuevo programa digital para agencias de viajes

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El operador tailandés Minor Hotels ha anunciado el lanzamiento de Minor Pro Agencies Programme, una nueva plataforma digital dirigida a agencias de viajes independientes diseñada para optimizar su canal de distribución B2B.

El programa busca centralizar el acceso al portfolio global de la compañía, que suma más de 640 hoteles en 66 países, bajo una estructura de incentivos que vincula directamente la rentabilidad de las agencias con su volumen de producción.

La estrategia se fundamenta en un sistema de comisiones escalonadas organizado en cuatro niveles de membresía: Explorer, Champion, Icon y Legend. A través de este modelo, las agencias incrementan sus márgenes de beneficio a medida que aumentan sus reservas en el portal minor-pro.com, incentivando la fidelización hacia las marcas del grupo, entre las que figuran Anantara, Tivoli, NH Hotels y Avani.

Desde el punto de vista operativo, la plataforma ofrece disponibilidad en tiempo real, acceso a todas las tarifas públicas y una gestión de pagos flexible. El grupo busca reducir los plazos en el abono de comisiones y facilitar la conversión mediante una interfaz optimizada que permite la reserva de cualquier categoría de habitación.

Además, el programa integra el sistema Minor Discovery, permitiendo que el cliente final acumule y redima Discovery Dollars (D$), lo que unifica la propuesta de valor entre distribución y fidelización.

El programa también incluye beneficios directos para los agentes de viajes, quienes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en estancias personales y promociones exclusivas.

Con este movimiento, Minor Hotels refuerza su ecosistema digital para profesionales, consolidando la herramienta Minor Pro como un hub integral para la gestión de grupos, eventos y viajes corporativos en un entorno B2B más eficiente y conectado.