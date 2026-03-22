Minsait destaca la Inteligencia Artificial como "palanca estratégica de negocio" en el sector del retail

Luis Flores, director digital (CDO) de Gioseppo, y Arancha Pérez-Navarro, directora de Retail, Consumo y Farma de Minsait (Indra). - MINSAIT

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de retail, consumo y farma de Minsait -una compañía del grupo Indra-, Arancha Pérez-Navarro, ha destacado el valor de la Inteligencia Artificial (IA) como "palanca estratégica de negocio" en el sector del retail.

"Nos encontramos en un escenario donde la IA ha dejado de ser experimental y las empresas empiezan a valorarla como palanca estratégica de negocio", señaló la directiva durante su participación este pasado miércoles en la decimocuarta edición del Retail Forum 2026 celebrada en Ifema (Madrid).

Así, Pérez-Navarro aprovechó este evento, que congregó a más de 120 ponentes, 80 proveedores tecnológicos y 1.500 asistentes de los principales retailers y marcas, para destacar "la importancia de conectar datos con todos los canales y convertirlos en decisiones orientadas al impacto", tal y como ha indicado Minsait en un comunicado.

PRINCIPAL RETO DEL SECTOR ES APRENDER DEL CLIENTE

En concreto, la ejecutiva dio estas ideas en su intervención durante la charla 'Retail omnicanal impulsado por IA: conectando datos y canales. La IA como activo estratégico para el sector', donde conversó con el director digital de Gioseppo, Luis Flores, que señaló que hace unos años "había que decidir si abrir una tienda online o un 'marketplace' y ahora se trata de orquestar decisiones inteligentes, como cuándo y cómo impactar en el cliente".

"Lo que viene va a ser espectacular", aventuró el directivo de la empresa española de calzado y complementos, con la que Minsait colabora para modernizar sus procesos y su relación con el cliente final. Al hilo, el ejecutivo manifestó que "el principal reto del sector es aprender del cliente y entenderle para generar conversaciones y respuestas".

"De esto va la IA", explicó Luis Flores, que añadió que "hay infinidad de recorridos para hacerlo "y la clave está en entender el contexto". Según el director digital de Gioseppo, es "fundamental para ayudar a las compañías conectar datos, tiendas físicas, 'ecommerce' y 'marketplace'.

SUPERAR LA DISPERSIÓN DE DATOS

"Hay que ir de una dispersión datos a una visión única hacia el cliente y por el cliente", subrayó. Para lograrlo, Minsait trabaja sobre cuatro ejes: la integración de todas las fuentes -"no hay IA sin dato estructurado", recordó su directora de retail, consumo y farma-, la identificación del cliente, su segmentación y la conexión de todas las herramientas tecnológicas.

Todo ello con el fin de alcanzar "una experiencia inteligente, un mejor impacto en el negocio y una mayor fidelización del cliente final", sostuvo Pérez-Navarro. Esta charla abordó otros asuntos, como los casos de uso donde la IA está generando más valor en el negocio del retail.

"Hemos pasado de las búsquedas a la conversación", comentó Luis Flores, quien detalló cómo las herramientas de 'marketing automation' permiten contar con expertos en cada producto y dar un nuevo significado a la atención al cliente. "No me hables solo del producto, cuéntame cómo vestirme con una asesoría que entienda el contexto", resumió.

CONSTRUCCIÓN DE ARQUITECTURAS Y PLATAFORMAS ESCALABLES

Por su parte, Pérez-Navarro enumeró las cinco máximas con las que pasar de pilotos de IA a capacidades integradas en la estrategia de cualquier empresa, también del sector retail. En primer lugar "hay que partir del negocio, no de la tecnología", para identificar casos de uso con impacto medible en términos de eficiencia, ingresos o experiencia de cliente.

A continuación, es necesario construir arquitecturas y plataformas escalables. El siguiente paso es asegurar el cumplimiento regulatorio -la 'AI Act' europea- para desplegar una IA responsable y auditable.

En cuarto lugar, "impulsar la adopción del cambio organizativo". "Si no acompañamos a las personas en cualquier programa de adopción de la IA, no podemos pasar del piloto a la industrialización", aseveró.

Por último, a juicio de la experta, es "necesario medir el impacto y asegurar el escalado de forma continua". "Si no contamos en las empresas por qué y para qué lo hacemos será complicado integrar la IA en las capacidades empresariales", coincidió el de Gioseppo, razón por la que es importante trasladar una "visión tecnológica a los planes estratégicos y comunicar a cada segmento los casos de uso de IA con más valor en el negocio".