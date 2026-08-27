Moderna colocará 1.715 millones en bonos convertibles

Archivo - Una profesional sanitaria sostiene un vial de la vacuna de Moderna contra la Covid-19 en el antiguo colegio de Maristas en Pamplona, donde el Servicio Navarro de Salud ha instalado uno de los puntos de vacunación, a 13 de agosto de 2021, en Pamp - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna ha anunciado su intención de realizar, en función de las condiciones del mercado y otros factores, una colocación privada de 2.000 millones de dólares (1.715 millones de euros) en bonos senior convertibles con vencimiento en 2032 entre "personas que se consideren razonablemente compradores institucionales cualificados".

Asimismo, la compañía también tiene previsto otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de adquisición, con vencimiento a 13 días a partir de la fecha de emisión inicial de los títulos, hasta un importe principal adicional de 300 millones de dólares (257 millones de euros).

Los valores serán obligaciones senior no garantizadas de Moderna y no devengarán intereses periódicos ni se acumulará capital. Tras la conversión, el laboratorio pagará o entregará, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias de Moderna o una combinación de ambos, a su elección.

Las condiciones finales de los bonos, incluyendo el tipo de conversión inicial y otros términos, se determinarán en el momento de la fijación del precio.

Moderna ha indicado que, entre otros fines, prevé utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir la flexibilidad para invertir en el crecimiento de su negocio de oncología y el pago de deuda.

Las acciones de Moderna cotizan actualmente en máximos desde 2024 con una subida en lo que va de año del 369%, después de que la semana pasada la compañía anunciara junto a Merck haber obtenido resultados preliminares positivos en un ensayo clínico para una vacuna para el melanoma, demostrando una disminución en la recurrencia de la enfermedad --retraso en el regreso del cáncer-- y una dilatación en el desarrollo de metástasis.