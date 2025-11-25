Montero contesta a Díaz sobre el ERE en Telefónica para casi 6.100 personas: "No es una empresa pública"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El pleno estará marcado por el debate sobre la reforma del sistema de financiación auton - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este martes en los pasillos del Senado que Telefónica "no es una empresa pública", en relación con el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía ha propuesto para casi 6.100 personas, un proceso al que se ha opuesto de manera frontal la titular de la cartera de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"Telefónica es una empresa privada que está participada en un 10% por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), es decir, que su capital es mayoritariamente privado. No es una empresa pública. Y saben ustedes la opinión del Gobierno. El Gobierno siempre intenta minimizar los despidos en todos los entornos en los que le corresponden a él y también en el resto, pero dejemos trabajar a los sindicatos, están ahora mismo en el diálogo y, por tanto, llegando al mejor acuerdo posible", ha subrayado Montero tras ser preguntada acerca de las críticas por parte de Yolanda Díaz.

Cabe recordar que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes --celebrada antes de las declaraciones de Montero en los pasillos del Senado--, Yolanda Díaz aseguró que no comparte la aplicación de un proceso de despido colectivo en la teleco y ha argumentado que, a su juicio, "el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones".

De hecho, reconoció también que desde el Ministerio de Trabajo se ha remitido una carta a la SEPI para exponer los motivos por los que se opone al ERE en Telefónica, el cual, según han confirmado a Europa Press fuentes de la cartera que dirige Díaz, se ha tildado de "indecente" en la misiva dirigida al brazo inversor del Estado.

"No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras (cuando hizo las declaraciones todavía no se conocía la afectación total propuesta por Telefónica, que se sitúa en 6.088 personas). Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto", ha subrayado Díaz al ser preguntada sobre este asunto.

"El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (...) Con mayor motivo, porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida", ha agregado.

LA SEPI ABOGA POR EL DIÁLOGO

En relación con la posición de Díaz y la carta que ha remitido Trabajo, fuentes oficiales de la SEPI han señalado a Europa Press que la "exigencia" del brazo inversor del Estado está en línea con la posición mayoritaria del Gobierno, es decir, que "haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo".

"Tal y como ha manifestado el Gobierno, la SEPI mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social. La SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo", han subrayado las fuentes consultadas.

En este contexto, cabe recordar que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores.

"En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", subrayó López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe la semana pasada.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este pasado lunes que el Gobierno estará "encima" del ERE en Telefónica a fin de asegurar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".

"Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", explicó el ministro, que recordó elementos "importantes" para los representantes de los trabajadores como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa.

"Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den", insistió Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas.