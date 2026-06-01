Movistar amplía su catálogo con 72 nuevas referencias, la mayor incorporación de dispositivos de su historia

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Movistar, marca de Telefónica, incorporará a partir de este martes, 2 de junio, un total de 72 nuevos productos de diferentes categorías, la mayor ampliación en la historia de su catálogo, con el objetivo de acercar a los usuarios la mejor tecnología, según ha informado este lunes en un comunicado.

La nueva oferta incluye novedades en casi todas las categorías: 'smart TV', monitores, proyectores, barras de sonido, altavoces, auriculares, smartphones, movilidad eléctrica, 'gaming', pequeño y gran electrodoméstico, belleza, hogar, climatización, entre otras.

En este contexto, marcado por Mundial de fútbol, la compañía ha explicado que sigue potenciando la disponibilidad de smart TV y han sumado 44 nuevos modelos con una amplia variedad de marcas, tamaños y tecnologías, diseñados para adaptarse a los gustos de todos los clientes.

Entre las incorporaciones destacan también nuevas categorías orientadas al verano: productos para jardín y piscina y nuevos modelos de pequeño y gran electrodoméstico.

Asimismo, esta ampliación de catálogo también se produce en la modalidad de venta libre, donde cualquier usuario, independientemente de su operador, podrá adquirir el producto al contado.

El director de Dispositivos de Telefónica España, Mark Durán, ha destacado que con esta ampliación del catálogo, "Movistar continúa consolidándose como un referente en la venta de tecnología en España ofreciendo mucho más que 'smartphones'".

"Seguimos con el objetivo claro de proporcionar a nuestros clientes la mayor amplitud de categorías y productos. Tenemos el compromiso de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales en una sociedad cada vez más digitalizada", ha añadido.