El Movistar Arena cerrará 2025 como segundo recinto mundial con mayor actividad con 158 eventos musicales

El cantante Joaquín Sabina, durante su concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Arena cerrará 2025 como el segundo mejor recinto del mundo por actividad con 158 eventos musicales organizados, según los rankings de 'Pollstar', revista especializada en el negocio de la música en vivo, y 'Billboard', la cabecera líder a nivel mundial de la industria musical, lo que representa el mejor resultado de su historia.

En total, el recinto madrileño finalizará este año con 230 eventos organizados, de los cuales 158 han sido conciertos, y más de dos millones de asistentes, de los que 1,8 han sido a estas actuaciones musicales, ha informado el recinto.

De esta forma, el Movistar Arena se sitúa en segunda posición en el ranking Top 200 World Arenas de 'Pollstar', donde ha ocupado posiciones de pódium de forma ininterrumpida desde 2018. En esta ocasión, se coloca solo por detrás del Yokohama Arena (Japón), con mayor aforo, y por delante de espacios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Sphere de Las Vegas o el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Por su parte, en 'Billboard', con un periodo de cómputo ligeramente distinto, también otorga al Movistar Arena el segundo puesto mundial, en este caso únicamente por detrás del O2 Arena de Londres. El ranking refleja además un empate en número de entradas vendidas con el Madison Square Garden, si bien el recinto madrileño registra un mayor volumen total de eventos celebrados.

En estos listados no se incluye la actividad deportiva del recinto, que acoge anualmente unos 70 eventos, entre partidos de Liga y Euroliga del Real Madrid de baloncesto y el Movistar Estudiantes, así como competiciones de primer nivel como el Madrid Premier Pádel, partidos amistosos de la Selección Española o, en este 2025, el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica.

En el plano musical, el año ha estado marcado por el inicio de gira de Radiohead en Madrid tras siete años de silencio, con cuatro conciertos consecutivos; la residencia de Dani Martín, con diez actuaciones; o los diez conciertos de Joaquín Sabina, que culminaron su despedida definitiva de los escenarios y convirtieron al Movistar Arena en el epicentro musical del año.

De cara a 2026, el recinto ya tiene confirmados 240 eventos, entre ellos más de 160 conciertos, con artistas de primer nivel como Eric Clapton, cuatro fechas de Rosalía, Aitana, Dani Fernández o Morat, además del esperado regreso de la formación original de La Oreja de Van Gogh, con seis conciertos. A ello se unirán más de 70 jornadas dedicadas al deporte, además de "family shows" y eventos corporativos.

El Movistar Arena ha anunciado una ampliación de aforo hasta las 20.008 localidades en su máximo formato, un paso estratégico necesario para seguir atrayendo grandes giras y espectáculos de escala global. Esta ampliación irá acompañada de un nuevo Plan de Autoprotección y Evacuación actualizado para garantizar los máximos estándares de seguridad y operatividad acordes al incremento de su capacidad.