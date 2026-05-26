De los Mozos, tras salir de Indra: "Cierro esta etapa con orgullo y con la energía intacta para lo que viene"

Archivo - El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra hasta este martes, ha asegurado que cierra su etapa ejecutiva en la compañía "con orgullo" y con la energía "intacta" para lo que se viene, según ha publicado en su perfil de LinkedIn.

"Gracias a Indra Group, accionistas, proveedores y clientes y, muy especialmente, a todos los empleados de Indra Group. Sin la ayuda de todos vosotros esto hubiera sido imposible. Cierro esta etapa con orgullo y con la energía intacta para lo que viene", ha agradecido De los Mozos, que será sustituido por Josep Maria Recasens.

De los Mozos abandona el cargo hoy, a pesar de que la empresa comunicó en un principio que continuaría hasta el próximo 30 de junio, cuando cumplía su mandato y debía ser reelegido por la junta de accionistas prevista para ese día.

Des esta forma, pone punto final a una etapa como CEO de Indra Group, un periodo que ha durado tres años y que ha calificado de intenso. "Juntos hemos transformado una visión en una realidad sólida, ambiciosa y con proyección global", ha señalado.

Desde el inicio, el directivo ha asegurado que tuvo una hoja de ruta "clara", que pasaba por "construir una compañía más fuerte, más industrial, más tecnológica y con vocación global".

Esa ambición, según De los Mozos, se ha materializado en hechos, como el impulso a proyectos industriales, "hoy pilar de la competitividad y crecimiento de Indra Group en los próximos años. Lo que equivale a multiplicar por cuatro la actividad industrial", ha indicado.

También ha comentado la apuesta de la empresa por la internacionalización, ampliando su presencia en nuevos mercados, y una evolución "sostenida" en la generación de valor, reflejada en el crecimiento de la capitalización de la compañía.

"Hemos multiplicado por más de cuatro lo que vale la compañía en estos tres años. Esto significa pasar de 2.100 millones de euros de valor de Indra a 9.400 millones de euros", ha destacado.

Por último, ha mencionado el diseño y lanzamiento del plan estratégico 'Leading the Future', cuya ejecución les ha permitido alcanzar sus principales objetivos un año antes de lo previsto.

"Este último hito no es solo un cumplimiento anticipado: es la demostración de lo que puede lograr una organización cuando alinea propósito, estrategia y ejecución. Pero más allá de los indicadores, me quedo con algo mucho más importante: las personas. Un equipo comprometido, exigente y capaz de convertir la ambición en resultados. Me voy con la satisfacción de haber contribuido a dejar una compañía más sólida, más global y preparada para afrontar los próximos retos con confianza", ha concluido en el mensaje recogido por Europa Press.

RECASENS, NUEVO CONSEJERO DELEGADO

Josep María Recasens ha sido nombrado nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos, tal y como ha informado la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Primero será nombrado consejero ejecutivo y, posteriormente, consejero delegado de Indra.

Recasens, cuya trayectoria profesional ha estado ligada desde el principio al mundo del motor, era, desde noviembre del pasado año director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas a nivel mundial del Grupo Renault, cargo que se sumaba al de director general de Grupo Renault Iberia y consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault.

El nuevo máximo ejecutivo de la firma de tecnología y defensa es, aunque afincado en París, natural de Girona, y llega a este nuevo puesto con 50 años.

Es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Girona y cuenta con un Máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y un MBA por Esade, empezando su carrera laboral en 2002.

En junio de 2021 se unió a Renault Group como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, contribuyendo al desarrollo de alianzas estratégicas, para, en enero de 2023 ser nombrado presidente y director general de Renault Group Iberia.

Recasens era además presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), donde ha liderado iniciativas para impulsar la transformación del sector hacia una movilidad más sostenible y digitalizada.

Asumió este cargo en julio de 2024 por un plazo de dos años, en sustitución de Wayne Griffiths, exconsejero delegado de Seat y Cupra.

Desde el 1 de abril de 2025 ocupaba el cargo de CEO de Ampere, sucediendo a Luca de Meo, quien lideró la empresa desde su creación en noviembre de 2023.

El nuevo CEO de Indra comparte la misma trayectoria profesional que su antecesor, José Vicente de los Mozos, quien igualmente provenía del ámbito automovilístico, y, en concreto, de Renault también.

De esta manera se confirma el interés del Ejecutivo por los perfiles que tienen vinculación directa con el sector del motor, en línea con la posibilidad de que se den ciertas convergencias entre los sectores industriales de motor y defensa, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector de la defensa.

El catalán llega en un momento crucial para la multinacional, en el que tendrá que afrontar el reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).