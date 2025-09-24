MSC Cruceros lanza el MSC Yacht Club en el MSC Poesia y estrena itinerarios por Alaska - MSC

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros ha anunciado una de las mayores renovaciones en la historia de la compañía para el MSC Poesia, que incluirá la introducción del concepto de lujo MSC Yacht Club, conocido como 'un yate dentro de un barco'.

Esta iniciativa coincide con el debut de la compañía en el mercado de cruceros por Alaska para la temporada de verano de 2026.

La renovación, que busca elevar la experiencia del cliente a un nivel premium, incorpora el MSC Yacht Club, un área exclusiva y con todo incluido. Este espacio contará con 63 suites de lujo de cinco tipos diferentes, incluyendo opciones con balcón y suites conectadas para familias.

La lujosa Royal Suite, con capacidad para seis personas, y una gran terraza de 78 m2 con bañera de hidromasaje privada, es una de las novedades destacadas.

El MSC Yacht Club ofrecerá un servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, acceso a un restaurante exclusivo, un salón privado, una terraza con barbacoa, bar y dos jacuzzis. El Top Sail Lounge será un espacio elegante con vistas panorámicas, ideal para disfrutar de cócteles y música en directo.

NUEVAS OPCIONES CULINARIAS Y DE BIENESTAR

Además del MSC Yacht Club, la remodelación del MSC Poesia introduce nuevas experiencias gastronómicas y de ocio. Se incorporará el restaurante de carnes Butcher's Cut y se renovará el Kaito Sushi Bar. La oferta de ocio se ampliará con el All-Stars Sports Bar, un nuevo espacio temático para ver eventos deportivos.

El bienestar también será un pilar clave, con un MSC Aurea Spa renovado que incluirá sauna con vistas al mar, sala de sal y duchas emocionales. El gimnasio, mejorado con tecnología Technogym, ofrecerá zonas de entrenamiento con vistas panorámicas al mar, así como una pista de jogging y canchas de baloncesto y tenis.

DEBUT EN ALASKA Y OPCIONES DE ITINERARIO

El MSC Poesia, con todas estas mejoras, será el barco que inaugure la temporada de MSC Cruceros en Alaska. Los itinerarios de siete noches, que se realizarán de mayo a septiembre de 2026 con salida desde Seattle, permitirán a los pasajeros explorar destinos como Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm y Juneau, así como Victoria en la Columbia Británica, Canadá.

Las reservas para esta temporada ya están abiertas, junto con otros itinerarios a bordo del MSC Poesia, como los cruceros de invierno 2026/2027 por el Caribe y América Central con salida desde Miami, y los populares tránsitos por el Canal de Panamá.