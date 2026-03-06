Las mujeres alcanzan el 21,25% como directivas en conservación de carreteras, su máximo histórico, según ACEX. - ACEX

La presencia femenina en los puestos de dirección ha pasado de representar el 12,66% en 2022 al 21,25% en 2025, un aumento acumulado cercano a nueve puntos porcentuales en tres años, según ha informado este viernes la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) en su estudio 'Informe anual Acex'.

Asimismo, el 2025 ha dejado los mejores datos de trabajadoras en jefaturas operativas, Coex o jefes de operaciones, alcanzando el 37,62%, el máximo histórico del periodo analizado.

Desde Acex han asegurado que este 37% ha puesto de relieve "la normalización del liderazgo femenino en operaciones", uno de los ámbitos "más exigentes" del sector.

Según la asociación, los datos obtenidos han reflejado un progreso real y sostenido, consolidación estructural, avance y fortalecimiento de posiciones técnicas, en un campo "tradicionalmente masculino".

Con respecto a este crecimiento, entre 2022 y 2025 el porcentaje total de mujeres en el sector ha avanzado del 10,33% al 11,22%, encadenando cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento.

En el análisis de estos datos, en relación al área administrativa, se mantiene una presencia femenina superior al 60% desde 2023, alcanzando el 62,61% en 2025, lo que aporta "continuidad estructural al sector".

En los servicios centrales y delegaciones, la representación femenina se mantiene en el 29,7% desde 2023 y en los centros de conservación, las áreas de gestión presentan una integración femenina consolidada, situándose entre el 43% y el 47% durante el periodo analizado y alcanzando el 45,94% en 2025.

Sin embargo, la participación de la mujer en centros de conservación a pie de carretera sigue siendo baja, situándose por debajo del 10%.

Por otro lado, la edad media global de los profesionales en el sector de la conservación de carreteras se sitúa próximo a los 50 años, lo que confirma que la conservación presenta una plantilla envejecida y afronta un "desafío claro" de relevo generacional.