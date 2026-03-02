Murtra reclama escala, regulación favorable y velocidad para garantizar la soberanía tecnológica europea

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha reclamado este lunes mayor escala, regulación favorable a la tecnología y velocidad para reforzar la competitividad europea, a la par que ha destacado que la compañía que preside tiene que avanzar en su organización.

"Necesitamos escala, necesitamos una regulación favorable a la tecnología y necesitamos velocidad", ha insistido Murtra durante el debate 'What Does Strategic Tech Sovereignty Mean for Europe?', que ha tenido lugar en el marco del Mobile World Congress (MWC).

En concreto, ha señalado que, para impulsar la competitividad europea, se necesitan tres cosas. "La primera es escala. Necesitamos empresas más grandes que asuman más riesgos, atraigan mejor talento y realicen inversiones tecnológicas más profundas, ya que vivimos en una era en la que cualquier producto tecnológico requiere inversiones muy importantes", ha explicado.

En segundo lugar, Murtra ha subrayado la necesidad de "un mercado global" y de "cambiar y ajustar la regulación". En su opinión, "la regulación debe priorizar algo". "Creo que estamos en una época en la que debemos dar prioridad a la creación de tecnología. Esa tiene que ser la prioridad", ha indicado.

Como tercer elemento, ha defendido que en esta industria, lo que se necesita es velocidad. "Llevo 30 años en la industria tecnológica y no creo haber visto un cambio más profundo que el de los últimos tres meses con la inteligencia artificial (IA)", ha afirmado, antes de advertir que en cuanto a regulación, no ha visto ningún cambio en los últimos doce meses".

Por ello, ha insistido en que Europa necesita escala, así como una una regulación favorable a la tecnología y velocidad.

Respecto a Telefónica, Murtra ha explicado que la compañía debe centrarse en dos líneas de trabajo. "La primera es avanzar en nuestra organización, en nuestras capacidades y en nuestro enfoque hacia el futuro", ha dicho, precisando que la empresa está dejando atrás tecnologías "obsoletas", lo que significa también abandonar unidades de negocio obsoletas y concentrarse en las competencias del futuro.

Por otra parte, ha destacado que la organización "debe ser más vertical, tener un mayor impacto, y eso probablemente implica asumir más riesgos calculados". "Los riesgos calculados, por supuesto, tienen una cara positiva -ganar dinero o tener éxito- y otra negativa: que muchas decisiones no serán correctas. Y la organización, empezando por mí, su presidente, debe entenderlo y actuar en consecuencia", ha manifestado.

LA PRIORIDAD DEBE SER LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Murtra ha afirmado que "la prioridad debe ser la inversión en tecnología". "Esa tiene que ser la prioridad. Y vemos un mundo basado en la escala", ha señalado.

"Vemos un mundo de escala en el que podemos aprender mucho de los estadounidenses y, francamente, también de los chinos en materia de tecnología", ha añadido. "Podemos observar estos grandes oligopolios que no dejan de invertir una y otra vez en tecnología", ha explicado.

"Lo que proponemos es que se nos permita ganar escala como parte de un contrato social, y que invirtamos en tecnología", ha sostenido. "Esa es la prioridad y lo que necesitamos para ofrecer mejores servicios, con mayor calidad y más eficiencia. Y, con ello, podremos acceder directamente al precio", ha comentado.

"Lo hemos visto en Brasil. Lo hemos visto en India, lo hemos visto en China y también en Estados Unidos", ha explicado. "Por tanto, prioricemos la escala y todo lo que sea necesario hacer. Creo que se trata simplemente de dejarnos operar en el mercado, consolidarlo y avanzar felices", ha concluido.