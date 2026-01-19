Murtra (Telefónica) aboga por que Europa lidere "su propio camino" ante la "nueva relación" con EE.UU.

Archivo - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presenta el nuevo plan estratégico de Telefónica, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, que estos días participa en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos, considera que Europa debe "liderar su propio camino" ante la "nueva relación" del Viejo Continente con Estados Unidos.

"Creo que Europa tiene un futuro y que Europa tiene que liderar su propio camino ahora que tenemos una nueva relación con los Estados Unidos", ha destacado el directivo en el marco de una entrevista en la cadena de televisión norteamericana CNN recogida por Europa Press.

En esa línea, el presidente de Telefónica también ha opinado que Europa ha entrado en "una nueva era" en la que va a tener que tomarse "muy en serio" su autonomía estratégica.

"Estamos en una era en la que, después de 25 años de todos estos grandes productos digitales que han sido creados, que incluyen hiperescalares, buscadores, operadores de sistemas, ciberseguridad e, incluso, inteligencia artificial... Todas estas tecnologías han sido creadas en los Estados Unidos. Necesitamos replicar estas tecnologías en Europa", ha valorado.

Al ser preguntado sobre si es posible que Europa lleve a cabo esa tarea, el directivo ha reconocido que es "muy difícil", aunque también considera que el Viejo Contiente tiene los instrumentos para ello.

"Necesitamos ejecución, que es un gran problema. ¿Podemos hacerlo? China ha saltado en 30 años y ha creado todas estas tecnologías. Así que puede ser hecho. ¿Se hará? Es una pregunta diferente", ha matizado.

Por otro lado, también ha opinado que en Europa está calando la sensación de "urgencia" ante el nuevo escenario geopolítico y el cambio en la relación con Estados Unidos.

"Para hacer un cambio drástico normalmente hay que estar un paso por detrás o por delante de una emergencia. Y ahora mismo creo que estamos en medio de una emergencia. Creo que la sensación de urgencia está empezando (...) pero (...) no solo para los líderes, sino también para los líderes de opinión y para los ciudadanos", ha apuntado.

Más allá de la situación económica y geopolítica, Murtra comenzó la entrevista en la CNN con palabras de condolencia para los afectados por el accidente de tren en Adamuz y también señaló que la compañía está colaborando y ha desplegado efectivos en la zona para apoyar a los equipos de emergencia.