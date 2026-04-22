Murtra urge ante 700 directivos a avanzar en la consolidación y liderazgo de Telefónica en Europa

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la convención de directivos en el Movistar Arena - TELEFÓNICA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha instado a cerca de 700 directivos del grupo a "acelerar la ejecución" del plan estratégico Transform & Grow y a avanzar en la consolidación y el liderazgo de la compañía en Europa, en un gran encuentro interno celebrado en el Movistar Arena de Madrid, según fuentes conocedoras de la reunión.

Las mismas fuentes enmarcan este acto como el primer gran foro interno desde la llegada de Murtra a la presidencia en enero de 2025 y subrayan que el mensaje central ha sido pasar "de la estrategia a la acción" sin dilaciones.

Ante la alta dirección de Telefónica, Murtra ha trasladado un mensaje directo: la transformación del grupo depende de decisiones concretas y de la capacidad de los directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar el plan en tiempo y forma.

El presidente de Telefónica ha defendido que la compañía dispone de activos diferenciales -escala, red, talento y capacidades tecnológicas-, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, corregir rigideces estructurales y ganar velocidad en la ejecución para capturar todo su potencial.

Murtra ha situado la cultura corporativa como palanca central del cambio, apelando a los directivos a "dar siempre lo mejor", desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto, según relatan las fuentes consultadas.

En esa línea, ha insistido en que "no es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie" y ha llamado a cada equipo a hacer suyo el plan, mejorarlo y ejecutarlo, ligando el crecimiento de la compañía al desarrollo de cada persona.

El encuentro ha girado en torno a la idea de que la transformación "no se mide por los planes, sino por lo que la compañía hace cada día". El objetivo estratégico se mantiene: convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia en los mercados en los que opera.

En este contexto, Murtra ha reiterado las cinco prioridades del plan Transform & Grow: avanzar en la consolidación y el liderazgo en Europa, reforzar la innovación y la competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía, según las fuentes.

El presidente ha defendido, además, la consolidación del sector en Europa como condición necesaria para ganar escala, capacidad de inversión y competitividad frente a otros grandes bloques tecnológicos globales.

"NO VAMOS A ESPERAR AL FUTURO, VAMOS A CONSTRUIRLO"

Las mismas fuentes destacan que Murtra ha alertado sobre el impacto acelerado de la inteligencia artificial (IA) y de las nuevas tecnologías, situando a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización. "No vamos a esperar al futuro, vamos a construirlo", ha afirmado, al tiempo que reclamaba un papel activo de la compañía en la configuración de ese entorno digital.

La jornada se ha diseñado como un evento global, con intervenciones en inglés y español y retransmisión en 'streaming' para toda la plantilla, con el objetivo de implicar al conjunto de la organización en el proceso de transformación, según indican las fuentes.

La elección del Movistar Arena, un espacio históricamente ligado a Telefónica donde el grupo aporta marca, tecnología, conectividad y experiencias digitales para clientes, busca reforzar también el vínculo entre la compañía y su ecosistema.

GAYO PIDE "ATERRIZAR" LA ESTRATEGIA EN RESULTADOS OPERATIVOS

Tras la intervención inicial de Murtra, el consejero delegado, Emilio Gayo, ha centrado su mensaje en "aterrizar la estrategia en resultados operativos" y acelerar su ejecución en los distintos mercados, de acuerdo con estas fuentes.

Los responsables de España (Borja Ochoa), Brasil (Christian Gebara), Alemania (Santiago Argelich) y Reino Unido (Lutz Schüler) han coincidido en que el liderazgo exige transformación continua, excelencia operativa y adaptación de los modelos de negocio para responder a la competencia y a los cambios del entorno.

Telefónica Tech y el área de Innovación han puesto el foco en el desarrollo de nuevas capacidades en ciberseguridad, inteligencia y servicios digitales de alto valor como motores de crecimiento futuro. Por su parte, las áreas de Personas, Regulación y Finanzas han subrayado el papel del talento, el marco regulatorio y la disciplina financiera como pilares para sostener la ejecución del plan estratégico y asegurar su impacto a largo plazo.