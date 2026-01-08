Mutares compra a Sabic su negocio de termoplásticos en América y Europa, incluida la planta de Cartagena

Archivo - SABIC - SABIC/PR NEWSWIRE - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mutares, el 'holding' cotizado de capital privado alemán, ha firmado un acuerdo para adquirir el negocio regional de termoplásticos de ingeniería (ETP) de Sabic en América y Europa, incluida la planta de Cartagena (Murcia), por un valor de 450 millones de dólares (385,6 millones de euros).

Así, tal y como ha informado la germana en un comunicado este jueves, se espera que la transacción, la mayor en la historia de Mutares y que marca el establecimiento del nuevo segmento estratégico 'Productos químicos y materiales', se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeto a las aprobaciones habituales.

Una vez cerrada la transacción, el nuevo segmento de 'Productos químicos y materiales' estará compuesto por el negocio ETP como plataforma principal y también incluirá 'Venator Ultramarine Blue Pigments', lo que reforzará aún más el posicionamiento de Mutares en productos químicos especializados y materiales avanzados.

PLATAFORMA INTERNACIONAL CON APROXIMADAMENTE 2.900 EMPLEADOS

Con una capacidad de producción de resina de aproximadamente 1.085 kilotones (KT) y una capacidad de compuestos de aproximadamente 780 KT, el negocio ETP opera una amplia plataforma internacional con aproximadamente 2.900 empleados a tiempo completo y ocho instalaciones de producción en América y Europa, entre las que se incluye la de Cartagena (Murcia).

La gama de productos incluye policarbonatos (PC), polibutileno tereftalato (PBT) y resinas de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y líneas de compuestos, respaldadas por marcas reconocidas a nivel mundial como Lexan, Cycoloy, Valox y Cyclolac. De este modo, el negocio genera unos ingresos aproximados de 2.500 millones de dólares (2.142 millones de euros).

Entrando al detalle, Mutares ha indicado que el negocio ETP es el segundo mayor productor mundial de PC, el principal productor de ABS en Estados Unidos (EEUU) y el único productor de PBT en ese país, lo que subraya su "sólida posición competitiva" en las principales categorías de termoplásticos de ingeniería.

BASE DE CLIENTES DIVERSIFICADA

Además, presta servicio a una base de clientes diversificada en los sectores de la automoción (39%), la construcción (20%), los productos de consumo (17%), la electricidad y la electrónica (10%) y la sanidad (3%), con una exposición adicional a los contenedores de agua y otras aplicaciones industriales. Geográficamente, el negocio está "bien equilibrado", con un 66% de los ingresos en América y un 34% en Europa.

De este modo, desde la germana apuntan que dicha adquisición "transformadora le permite aprovechar la plataforma integrada 'upstream' del negocio ETP, sus amplias capacidades técnicas y su sólida cartera de innovación para acelerar el crecimiento, la excelencia operativa y la creación de valor en el nuevo segmento de productos químicos y materiales".

El director ejecutivo de Sabic, Abdulrahman Al-Fageeh, ha afirmado que este movimiento "es una continuación de su 'Programa de Optimización de la Cartera', que iniciaron en 2022 para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo y maximizar la creación de valor".

"Como resultado de un proceso competitivo, Mutares fue seleccionada para continuar con el legado que hemos construido a través de nuestro negocio ETP en América y Europa", ha añadido, concluyendo que están seguros de que esta transacción puede garantizar un futuro brillante para el negocio".

De su lado, el director de inversiones de Mutares, Johannes Laumann, ha destacado que la adquisición del negocio ETP de Sabic es "un hito en el desarrollo corporativo de Mutares".

"No solo es la mayor transacción de nuestra historia, sino que también marca el lanzamiento de nuestro nuevo segmento de productos químicos y materiales", ha detallado, haciendo hincapié en que la presencia del negocio ETP en América y Europa, sus marcas premium y su profundidad tecnológica "proporcionan una base excepcional para construir una plataforma líder en materiales avanzados y productos químicos especializados".