Naranjas, lechugas iceberg y ajos, los alimentos básicos que más se encarecen en septiembre, según Facua

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naranjas, lechugas iceberg y ajos son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según los datos de la evolución de precios del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, durante el último mes, la malla de naranjas de cuatro kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 13,6%. La mayor subida se ha registrado en Hipercor, donde ha pasado de 5,99 euros en agosto a 7,95 euros en septiembre (un 32,7% más).

Por su parte, las lechugas iceberg se han encarecido de media un 5,6% en las últimas semanas, dándose la subida más acusada en Aldi, con un 52,3% de incremento (de 0,65 en agosto a 0,99 euros en septiembre).

TAMBIÉN SUBEN SU PRECIO LA HARINA DE TRIGO Y EL ACEITE DE GIRASOL

De su lado, los ajos cuestan este mes una media de un 4,6% más que hace unas semanas, experimentando la mayor subida en Alcampo, donde el encarecimiento ha sido del 25,1% (de 1,99 a 2,49 euros). Durante este mismo periodo también ha aumentado, aunque de manera "leve", el precio de la harina de trigo (un 0,9%), el aceite de girasol (un 0,6%) y el kilo de arroz redondo (un 0,03% de media).

No obstante, Facua ha señalado que hay varios productos que mantienen un "precio idéntico" al del mes anterior, como las manzanas golden, los limones y la docena de huevos.

Por otra parte, entre los alimentos que cuestan de media menos este mes que en agosto están los macarrones (-0,3%), las lentejas pardinas (-0,4%), el brik de leche entera (-0,6%), el aceite de oliva (-0,9%), las zanahorias (-1%), las peras conferencia (-1,6%), los champiñones laminados (-2,9%), el kilo de cebollas (-4,6%), la malla de patatas (-15,4%) y las uvas blancas sin pepitas (-20,8%).

ACEITE DE OLIVA, EL PRODUCTO QUE MÁS BAJA INTERANUALMENTE

En cuanto a los datos de subida interanual, la asociación ha destacado que las peras conferencia lideran en esta categoría, ya que presentan un alza del 38,2% de media en el último año. Donde más se ha encarecido el kilo de esta fruta entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 ha sido en Alcampo, pasando de 1,75 a 3,39 euros (un 93,7% más).

Las uvas blancas sin pepitas, por su parte, cuestan actualmente un 24,8% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de los limones ha sido del 22,2% en este mismo periodo.

También ha registrado un aumento de precio significativo en tasa interanual la docena de huevos (un 20,4%), la malla de naranjas (un 18,2%), el kilo de cebollas (un 18,6%), los ajos (un 14,2%), el litro de aceite de girasol (un 14%), las manzanas golden (un 11%), el brik de leche entera (un 7,7%), las lentejas pardinas (un 7,5%), las lechugas iceberg (un 4,6%), el paquete de macarrones (un 4,3%), las zanahorias (un 3,6%), el arroz redondo (un 3,2%) y la harina de trigo (un 1,7%).

De su lado, entre los productos que han experimentado una bajada de precio, el litro de aceite de oliva es el alimento que más ha reducido su coste, hasta un 43% de media. Por su parte, las patatas acumulan una bajada del 18,4% y los champiñones laminados del 0,7% en los últimos 12 meses.

Por último, Facua ha subrayado que tras sus denuncias en febrero de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA.

"Más de año y medio después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación", ha concluido la organización.