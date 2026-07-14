Naranjas, manzanas golden y peras conferencia, los alimentos básicos que más se encarecen en julio

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naranjas, manzanas golden y peras conferencia son los alimentos que se vieron afectados por la rebaja del IVA que más han incrementado su precio en los grandes supermercados en julio, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, que analiza la evolución de los precios entre junio y julio de 2026 en ocho cadenas de supermercados en una serie de productos básicos.

En concreto, la malla de naranjas ha experimentado de media un incremento de precio del 7,7%, una subida que se suma a la del 7,6% registrada en junio, lo que se traduce en un encarecimiento de más del 15% en apenas dos meses. La mayor subida en julio se ha dado en Aldi, donde la malla de cuatro kilos ha pasado de 3,95 euros en junio a 4,59 euros en julio, lo que supone un 16,2% más.

Por su parte, el kilo de manzanas golden se ha encarecido un 5,5% en las últimas semanas, registrando la subida más acusada en Alcampo, con un 13,7% de incremento, mientras que las peras conferencia son un 4,4% más caras de media que hace unas semanas. La mayor subida se dio en Eroski, donde ha pasado de estar a 2,15 euros en junio a 2,50 euros en julio, un 16,3% más.

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lentejas pardina (2,5%), el aceite de girasol (1,8%), la docena de huevos (1,5%), los champiñones laminados (1,2%), el arroz redondo (0,5%), los macarrones (0,3%) y el aceite de oliva virgen extra (0,1%).

Mientras que en el lado contrario, los alimentos que cuestan de media en julio menos que en junio figuran la harina de trigo (-0,1%), la leche entera (-0,2%), las zanahorias (-1,0%), los ajos (-1,3%), los limones (-3,3%), la malla de patatas (-3,4%), las lechugas iceberg (-5,1%), las uvas blancas sin pepitas (-9,3%) y las cebollas (-12,7%).

LOS HUEVOS VUELVEN A LIDERAR LA SUBIDA INTERANUAL

Por otro lado, la docena de huevos se mantiene como el alimento que más ha aumentado de precio en el último año tras incrementarse un 12,6% de media. Donde más se ha encarecido este producto entre julio de 2025 y julio de 2026 fue en Mercadona y Dia, donde han pasado de estar a 2,60 euros a costar 3 euros, un 15,4% más.

El aceite de oliva virgen extra vuelve a encarecerse y es un 4,4% más caro que hace un año, mientras que el encarecimiento las zanahorias ha sido del 3,2% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo el aceite de girasol (2,9%), los limones (2,3%), los champiñones laminados (1,8%) y la leche entera (1,3%).

De los productos analizados, las peras conferencia es el producto que más ha bajado de precio en el último año tras bajar de media un 15,2%. Por su parte, las lechugas iceberg acumulan una bajada del 8,4%, las cebollas un 7,2%, la malla de naranjas un 6,3%, los ajos un 5,9%, los macarrones un 4,5%, la harina de trigo un 2,9%, el arroz redondo un 1,8%, las uvas blancas sin semillas un 0,8%, las manzanas golden un 0,7% y las lentejas pardina un 0,2%.