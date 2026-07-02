Naturgy pacta subidas salariales de hasta el 2,9% y revisión con IPC en su nuevo convenio colectivo hasta 2028

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha firmado con las organizaciones sindicales USO y CC.OO. el IV Convenio Colectivo del Grupo, un acuerdo que garantiza la estabilidad laboral de la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2028 y que incluye incrementos salariales fijos y cláusulas de revisión vinculadas a la evolución de la inflación para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En concreto, el nuevo marco laboral -que pone fin al periodo de ultraactividad en el que se encontraba el anterior convenio y será de aplicación en 27 sociedades del grupo energético en España- contempla un incremento salarial del 2,9% para 2025 y del 2,5% para 2026.

Una vez cerrado el ejercicio 2026 y en función de los resultados del grupo, se procederá a revisar las tablas salariales en caso de que el aumento pactado haya quedado por debajo del IPC real de dicho periodo.

Asimismo, para los ejercicios 2027 y 2028, se han acordado incrementos fijos alineados con la inflación prevista para el cierre de esos años, manteniendo también salvaguardas de revisión si la inflación real supera las estimaciones, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

FLEXIBILIDAD LABORAL Y NUEVOS BENEFICIOS SOCIALES

Más allá de las mejoras retributivas, que mantienen el sistema de pago variable ligado a los resultados de la corporación, Naturgy ha destacado que el documento refuerza su modelo laboral hacia un entorno más "flexible, igualitario y homogéneo".

El acuerdo busca la atracción y fidelización del talento a través de la actualización de sus beneficios sociales, entre los que destacan: protección de la salud (universalización y gratuidad de la asistencia sanitaria para la plantilla), previsión social (incremento de la aportación de la empresa al plan de pensiones y eficiencia energética (implantación de un modelo de bonificación de la tarifa energética igualitario para todos los empleados).

Asimismo, introducce un modelo de "compensación total" a la carta, donde cada profesional puede elegir cómo recibir su retribución y a qué productos destina sus ingresos.

Desde USO, el sindicato mayoritario por representación en la multinacional energética, han calificado el resultado de las negociaciones como un "hito para los derechos de los trabajadores" en un contexto económico complejo.

"La firma de este IV Convenio Colectivo demuestra lo que es la negociación colectiva útil: aquella que protege el empleo, blinda el poder adquisitivo de las familias en momentos de incertidumbre y amplía los derechos sociales. Se ha logrado un avance histórico en protección de la plantilla", han manifestado desde la organización sindical.