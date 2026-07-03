Navantia eleva un 23,1% sus pérdidas en 2025, hasta 149 millones, pero cuadruplica sus pedidos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Navantia, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), elevó un 23,1% sus pérdidas en 2025, pasando de unos 'números rojos' de 121 millones de euros en 2024 a la cifra negativa consolidada de 149 millones el pasado año, aunque finalizó el ejercicio con una contratación récord de 6.627 millones de euros, lo que supuso multiplicar por cuatro los pedidos firmados en 2024.

En un comunicado, la compañía de construcción naval ha señalado que este aumento en sus pérdidas se debió, en parte, al efecto de las filiales internacionales, principalmente en Reino Unido, en su primer año de implementación del Plan Operativo para la integración de los activos industriales adquiridos en enero de 2025.

No obstante, Navantia ha explicado que el resultado neto se situó en unas pérdidas de 119 millones, lo que supone mejorar un 9,6% sus 'números rojos', si bien no recoge aún los frutos del futuro incremento de la actividad derivado del crecimiento de la cartera de pedidos.

CRECIMIENTO DEL 30% DE LOS INGRESOS

La empresa cerró el ejercicio con una cartera de pedidos acumulada de 12.826 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 57%. Por su parte, el crecimiento del 30% de los ingresos le llevó a alcanzar una cifra de negocio consolidada de 1.978 millones.

Asimismo, se vio impulsado por la ejecución simultánea de diversos programas industriales, entre ellos las fragatas de la serie F-110, con tres de los cinco buques ya en construcción; los submarinos S-80, el segundo lote de corbetas para Arabia Saudí y el inicio de nuevos programas para la Armada (entre ellos, los BAM 7 y 8, el BAC y los buques hidrográficos costeros).

A ello se suman los contratos de sostenimiento con la Armada y la Armada estadounidense, junto con la actividad de Reparaciones (civil y militar) y Servicios, y el desarrollo progresivo de programas en el ámbito de la energía eólica marina a través de Navantia Seanergies.

IMPULSO DE LOS CONTRATOS NACIONALES DE DEFENSA

Durante 2025 Navantia obtuvo nuevos contratos por importe de 6.627 millones de euros. La cifra estuvo impulsada fundamentalmente por el aumento de los contratos de defensa en el mercado nacional, sumados a la "consolidación de la posición de la empresa en mercados internacionales".

"Esta evolución no solo confirma la carga de trabajo en todos los centros de la compañía a medio plazo, sino que, además, se traducirá en un incremento significativo de la cifra de negocio a medida que se avance en la ejecución de los nuevos programas contratados", ha explicado.

Por otro lado, la cartera de pedidos presenta un predominio de los contratos del ámbito de la defensa, que concentran en torno al 88% del total, "garantizando estabilidad y continuidad en la actividad". Respecto a la cifra de negocio de Navantia como sociedad individual, esta alcanzó los 1.728,5 millones de euros, un 23% más que en 2024, reflejando el incremento del volumen de ejecución industrial y la intensificación de la actividad en los principales programas en curso.

Navantia ha confirmado que el incremento de la contratación es el "primer paso hacia un aumento de la cifra de negocio, que se situará en el entorno de los 3.000 millones en 2027, y marca la senda hacia el equilibrio financiero, junto a la mejora de la eficiencia operativa, el aumento de la productividad y la consolidación de la actividad internacional".

INVERSIONES Y APORTACIÓN AL PIB

Por otro lado, la empresa ha indicado que el incremento de la actividad ha venido acompañado de un "esfuerzo inversor relevante" para reforzar las capacidades industriales, con 120,2 millones de euros en inmovilizado material y 4,9 millones en inmovilizado intangible por parte de la sociedad matriz.

Entre las actuaciones más destacadas figuran los avances en la Fábrica Digital de Bloques de Ferrol (Galicia), la Línea de Paneles Planos de Puerto Real (Cádiz) y la incorporación de soluciones de seguridad industrial basadas en inteligencia artificial.

En materia de empleo, la plantilla del grupo se situó en 6.761 personas a cierre de 2025, de las que 5.113 están empleadas en la sociedad individual. El impacto de la actividad de Navantia sobre el mercado laboral es de 29.435 empleos directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada, a la par que su aportación al PIB nacional se eleva hasta los 1.850 millones de euros.

De este modo, Navantia representa el 1,03% del PIB industrial nacional y el 1,29% del empleo industrial, con "especial incidencia" en las provincias donde cuenta con centros productivos. En términos absolutos, la actividad de la compañía generó 744 millones de euros de PIB en A Coruña, 648 millones en Cádiz y 459 millones en Cartagena.

"El ejercicio 2025 confirma así la solidez de los principales indicadores del grupo, con un fuerte crecimiento de la contratación, una cartera de pedidos en niveles elevados, el incremento de la actividad y una mejora progresiva de la ejecución operativa, sentando las bases para una evolución favorable de los resultados en los próximos ejercicios", ha concluido.