Navantia firma un nuevo contrato de sostenimiento de las corbetas construidas para Arabia Saudí en Cádiz

Corbeta para las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí construida en los astilleros de Cádiz - NAVANTIA

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha firmado con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí un nuevo contrato para servicios de apoyo al ciclo de vida de las cinco corbetas construidas en los astilleros de Bahía de Cádiz.

El alcance de este contrato, que tendrá una duración de cinco años, supone un aumento de los servicios de apoyo al ciclo de vida que ya estaban contratados desde 2022, fecha de la entrega de la primera unidad.

Incluye un incremento del número de técnicos especialistas en la plataforma y en los sistemas de combate, para poder llevar a cabo su mantenimiento en la Base Naval de Jeddah, así como el suministro de repuestos para las cinco corbetas.

Adicionalmente, el contrato también contempla otras actividades como el 'training', con el objeto de que el mantenimiento pueda ser acometido en el propio país, en cumplimiento del compromiso de Navantia con las Fuerzas Armadas saudíes.

PROGRAMA AVANTE 2200

Las corbetas están basadas en el diseño Avante 2200, adaptado a los requisitos de Arabia Saudí, y ofrecen prestaciones avanzadas, excelente comportamiento en la mar, alta capacidad de supervivencia y aptitud para operar en condiciones de temperaturas extremadamente elevadas, como las de la zona del Golfo, como ha indicado Navantia.

El contrato para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Cádiz entró en vigor en noviembre de 2018 y, desde la botadura de esta primera unidad en julio de 2020, Navantia ha botado las cinco unidades con una cadencia de cuatro meses entre cada una de ellas, lo que ha permitido alcanzar este "hito" en un tiempo récord de tres años.

El programa incluyó la prestación de diversos servicios, como apoyo logístico integrado, formación operativa y de mantenimiento, suministro de Centros de Formación y Adiestramiento para el Sistema de Combate y el Sistema de Control de Plataforma de los buques, apoyo al ciclo de vida y sistemas para el mantenimiento de los buques en la Base Naval de Jeddah.

El éxito de esta primera serie contribuyó a la firma de una segunda serie de tres corbetas adicionales en 2024, con diseño y capacidades idénticos. Estas tres unidades están en distintos estados de construcción, la primera de ellas preparada para ser botada próximamente en el astillero de San Fernando.