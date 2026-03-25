NCL se refuerza en el Caribe con el bautizo del Norwegian Luna y una inversión histórica en su isla

Archivo - Norwegian Cruise Line – Norwegian Luna - - GIULIANO KOREN - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Miami, epicentro mundial del sector crucerista, se prepara para una de las citas clave del calendario náutico de 2026. Norwegian Cruise Line (NCL) bautizará este viernes 27 de marzo el Norwegian Luna, su buque número 21 y la segunda entrega de la avanzada clase Prima Plus.

Este hito no solo marca un crecimiento cuantitativo en la flota de la compañía, sino que consolida un modelo de negocio enfocado en la exclusividad, la innovación tecnológica y el mercado de alto valor añadido.

Tras esta ceremonia el buque comenzará su temporada en el Caribe, con escalas en destinos exclusivos como Great Stirrup Cay (Bahamas) y Harvest Caye (Belice). "El Norwegian Luna es la verdadera definición de lo que significa viajar en crucero con NCL", ha señalado el presidente de la compañía, Marc Kazlauskas.

El Norwegian Luna llega con unas credenciales técnicas que reflejan la evolución del mercado: una eslora de 322 metros y un arqueo bruto de 156.300 toneladas. Estas dimensiones suponen un incremento del 10% en volumen y capacidad respecto a los barcos de la clase Prima precedente, permitiendo alojar a unos 3.550 pasajeros en ocupación doble.

El diseño exterior, firmado por la artista urbana ELLE bajo el título 'La Luna', busca dotar al buque de una identidad visual única que refuerce el posicionamiento de la marca en un mercado cada vez más competitivo.

La apuesta de la compañía por el pasajero se concreta en una oferta de entretenimiento e infraestructura sin precedentes. Entre las innovaciones técnicas destaca el Aqua Slidecoaster, un híbrido entre montaña rusa y tobogán que utiliza tecnología de propulsión magnética para convertirse en la atracción más larga y rápida de su tipo en alta mar.

Además, el buque introduce el Luna Midway, un concepto de feria al aire libre, y el Glow Court, un complejo deportivo digital con tecnología LED inmersiva que se transforma en club nocturno, maximizando así el uso de los espacios comunes durante las 24 horas.

ENTRETENIMIENTO DE ESTRENO Y GASTRONOMÍA DE AUTOR.

La propuesta de entretenimiento del Luna da un salto cualitativo con producciones propias de los Creative Studios de NCL. Entre los estrenos destaca 'Rocket Man: A Celebration of Elton John', un concierto tributo que despliega cuatro pianos de cola en escena e imágenes de archivo inéditas del artista, junto a 'HIKO: Innovation Meets Wonder', una apuesta de ciencia ficción que integra acrobacias circenses con tecnología de realidad mixta.

En el apartado gastronómico, el buque incorpora un total de 17 opciones, incluyendo el nuevo restaurante tailandés Sukhothai y Planterie, la primera propuesta de la marca dedicada exclusivamente a la cocina basada en plantas.

Estas novedades conviven con el área de ultra-lujo 'The Haven by Norwegian', un complejo privado con servicio de mayordomo que estrena suites dúplex de tres dormitorios para el viajero más exigente. Para el bienestar, la oferta se cierra con el Mandara Spa y el exclusivo Vibe Beach Club, un espacio reservado para adultos, reforzando la segmentación del buque para atraer a distintos tipos de viajero.

TRANSFORMACIÓN DE GREAT STIRRUP CAY: INVERSIÓN DE 130 MILLONES.

En el plano financiero y operativo, el debut del Luna coincide con una inversión estratégica de 150 millones de dólares (aproximadamente 130 millones de euros) en la remodelación de Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en las Bahamas.

Esta partida se ha destinado a la construcción de un nuevo muelle multibuque, operativo desde principios de este año, que permite el atraque directo de dos navíos de gran porte de forma simultánea.

Las mejoras incluyen la Great Life Lagoon, una laguna de ocio de 5,6 hectáreas con bares acuáticos y cabañas privadas, y el futuro parque acuático Great Tides con 19 toboganes y un rio dinámico de 244 metros de longitud, reforzando la exclusividad de los destinos propios de la naviera frente a los puertos públicos.

ESPAÑA, MERCADO ESTRATÉGICO PARA NCL.

La inauguración del Luna refuerza la importancia de España para la naviera, que se ha consolidado como el segundo mercado más importante de NCL en Europa. Según datos de la compañía, el negocio en España crece a doble dígito, impulsado por una demanda creciente de familias y grupos multigeneracionales.

La apuesta por el mercado español se da en paralelo a una transformación tecnológica y medioambiental de la flota. NCL mantiene un acuerdo de ocho años con la petrolera Repsol para el suministro de combustibles renovables y metanol en el Puerto de Barcelona.

El nuevo buque Norwegian Luna reforzará la estrategia de descarbonización de Norwegian Cruise Line al ser entregado con tecnología 'Power-to-Shore', un sistema que permite al navío conectarse a la red eléctrica terrestre en puerto para apagar sus motores y eliminar las emisiones contaminantes durante sus escalas.

La hoja de ruta comercial del buque ya está definida hasta 2027. Tras su bautizo este 27 de marzo, iniciará una temporada de itinerarios por el Caribe Oriental y las Bahamas con escalas en República Dominicana y las Islas Vírgenes.

A partir de noviembre de 2026, el enfoque virará hacia el Caribe Occidental, incluyendo destinos como México y Belice. Finalmente, en abril de 2027, el Norwegian Luna marcará un hito operativo al debutar en Nueva York, desde donde operará rutas hacia las Bermudas, consolidando la presencia de la clase Prima Plus en los nodos portuarios más rentables del Atlántico.