El negocio de café de Pascual crece un 7,7% en 2025 y nombra a Javier Peña director general de Coffee Horeca

Portafolio de cafés de Pascual - GRUPO PASCUAL

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coffee Horeca, el negocio de café de Grupo Pascual dentro del nuevo proyecto Aura, crece un 7,7% en 2025, hasta alcanzar los 90,5 millones de euros, impulsado por sus marcas Mocay, Jurado y Saula, según informa la compañía.

En concreto, la firma explica que este avance combina el desarrollo orgánico de sus marcas con operaciones de crecimiento inorgánico, especialmente mediante la adquisición de fondos de comercio en zonas estratégicas del país. Una estrategia que le ha permitido ampliar la base de clientes y reforzar la presencia de la compañía en el mercado nacional.

En el contexto actual donde el mercado del café en España es uno de los más dinámicos y atomizados del sector de bebidas con más de 500 marcas y cerca de 400 tostaderos repartidos por todo el país, la firma apuesta por esta categoría como una palanca de crecimiento para el futuro.

Según datos de la Asociación Española del Café (AECafé), en España se consumen más de 67 millones de tazas de café al día, de las cuales más de 22 millones se sirven en establecimientos de hostelería, lo que representa aproximadamente un tercio del consumo total.

Así, el café se consolida como uno de los ejes estratégicos de crecimiento dentro del Proyecto Aura de Grupo Pascual, un modelo que impulsa un ecosistema de empresas autónomas capaces de responder con mayor agilidad a un mercado cada vez más exigente. En este marco nace Coffee Horeca, la compañía especializada en café que lidera Javier Peña como director general.

"En tan solo cuatro años hemos más que duplicado las ventas en nuestro negocio de café, pasando de 41 millones de euros en 2022 a más de 90 millones en la actualidad. Con Aura tenemos un propósito claro: escalar este crecimiento y transformar nuestra capacidad de competir para liderar el mercado de café en hostelería", ha señalado Peña.

Además, Coffee Horeca continúa generando valor económico y social. La compañía cuenta ya con más de 200 personas en plantilla, apoyada en inversiones que han impulsado sus capacidades industriales, comerciales y de servicio al cliente.

De cara a 2026, la compañía prevé mantener esta tendencia positiva, consolidando su presencia en el canal Horeca, ampliando su cartera de clientes y reforzando el proyecto de café dentro de Grupo Pascual.

"El café es una categoría que está de moda y se ha afianzado en el mercado gracias a la mejora progresiva de los blends, la calidad de la materia prima y su presentación a los consumidores en cafeterías y restaurantes. Desde Coffee Horeca aspiramos a ofrecer más 600 millones de tazas a los consumidores en 2026", ha avanzado Peña.