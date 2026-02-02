Neinor Homes distribuirá 92 millones de euros en dividendos el próximo 12 de febrero

Archivo - Viviendas entregadas por Neinor en la Punta Sur de Zorrozaurre en BIlbao - NEINOR - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Neinor Homes distribuirá el próximo 12 de febrero 92 millones de euros entre sus accionistas, una cifra que supone una rentabilidad próxima al 5% y que representa el primer tramo del dividendo total de 250 millones de euros previsto para el ejercicio 2026.

En concreto, la distribución asciende a un importe bruto de 0,9327 euros por acción, equivalente a un importe neto de 0,9234 euros por título, según ha informado este lunes la promotora inmobiliaria.

El último día de negociación con derecho a percibir esta retribución será el próximo 9 de febrero.

El pago se realizará mediante una reducción de capital con devolución de aportaciones a los accionistas, siguiendo la misma fórmula aplicada en los últimos ejercicios.

En consecuencia, las devoluciones estarán sujetas a un gravamen del 1% sobre el valor de las aportaciones, que Neinor Homes retendrá, autoliquidará e ingresará en la Hacienda Foral de Bizkaia.

Desde la presentación de su 'Plan Estratégico 2023-2027' y, con esta nueva distribución, Neinor Homes ha repartido ya más de 450 millones de euros entre sus accionistas, lo que supone una retribución acumulada superior a 5 euros por acción.

PLAZO DE ACEPTACIÓN DE LA OPA DE NEINOR SOBRE AEDAS

Este dividendo se abonará en pleno periodo de aceptación de la segunda oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, dirigida a la compra del 20,8% del capital de su competidor que aún no controla y que permanece en manos de accionistas minoritarios. El proceso comenzó el pasado viernes, 30 de enero, y se extenderá hasta el 27 de febrero, ambos inclusive, en una operación valorada en 218 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó la semana pasada la autorización de esta transacción, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el pasado 23 de enero.

Esta segunda OPA precede a una primera que ya lanzó Neinor Homes el año pasado, a través de la cual se hizo con el 79,2% del capital de Aedas, que en ese momento controlaba el fondo estadounidense Castlelake, por 738 millones de euros.