Neinor y Stoneshield construirán 262 viviendas de lujo en Marbella por 150 millones de euros

Archivo - Viviendas de Neinor. - ALVARO VIERA_ARCHITECTURAL PHOTO - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Neinor y Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa, han anunciado este viernes la construcción en Marbella de una promoción de 262 viviendas de lujo con una superficie edificable de más e 60.000 metros cuadrados.

Según han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proyecto requerirá de una inversión total estimada de 150 millones de euros y generará ingresos superiores a los 600 millones de euros en cinco años.

El cierre de la operación estará sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de desarrollos. Ambas compañías han indicado que seguirán explorando nuevas oportunidades de inversión en el mercado español en los próximos meses.

La sociedad conjunta está participada por Stoneshield y Neinor en un 70% y un 30%, respectivamente. Además, Neinor actuará como 'delivery partner manager', supervisando el diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción.