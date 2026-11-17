Chocolates Nestlé - NESTLÉ

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nestlé ha elegido a la fábrica cántabra de La Penilla de Cayón como centro europeo de producción de su nueva apuesta estratégica en chocolates, Nestlé Extrafino ChocoTRIO, una nueva generación de tabletas con la que la compañía impulsa una nueva vía de crecimiento dentro de la categoría tras la buena acogida de los consumidores en países latinoamericanos como Brasil o Argentina.

Nestlé ha acelerado el despliegue internacional de su nuevo producto, que convierte la fábrica de La Penilla "en el centro europeo de producción de esta innovación global", ha destacado la compañía en un comunicado.

Con esta innovación, la compañía busca conectar con nuevos consumidores como la generación Z combinando, en una misma porción, chocolate con leche, un relleno cremoso y una galleta crujiente y visible.

La planta cántabra elaborará esta innovación para diferentes mercados internacionales tras recibir una inversión de 2,5 millones que se ha destinado a adaptar una línea de producción a los requisitos tecnológicos que requiere la elaboración de Nestlé Extrafino ChocoTRIO.

La planta ha incorporado tecnología patentada, desarrollada por sus equipos de I+D, para el horneado de la galleta, así como un sistema de relleno de alta precisión que logra una combinación óptima entre las tres capas del producto manteniendo intactos todos sus atributos organolépticos y texturas diferenciales.

Al liderar la producción europea de esta innovación, España afianza su papel dentro de la red industrial del grupo consolidando a su fábrica cántabra -la primera de la Compañía en España y origen de productos como NESTLÉ Caja Roja o NESTLÉ Extrafino- como centro de referencia en confitería y plataforma exportadora. La factoría ya exporta el 48% de su producción a más de 40 países de cuatro continentes.

"La confianza depositada por el Grupo para liderar, desde nuestra fábrica en Cantabria, la expansión internacional de un lanzamiento con el potencial de Nestlé Extrafino ChocoTRIO refuerza nuestro rol como centro de excelencia en chocolate y muestra la capacidad tecnológica y exportadora de nuestra planta", ha valorado el director de Chocolates de Nestlé España, Rai Cararach.

"Este proyecto abre una nueva etapa para el negocio de Chocolates en España. Nestlé Extrafino ChocoTRIO es la innovación más relevante de los últimos diez años para la categoría de tabletas en nuestra fábrica. Con esta nueva generación de tabletas ofrecemos una experiencia multisensorial única dentro de la categoría de tabletas de Nestlé", ha destacado.

"Hemos logrado reunir, en una sola onza, tres elementos -chocolate, galleta y relleno cremoso- manteniendo intactas sus características y con el equilibrio perfecto para ofrecer una experiencia multisensorial, única y diferencial, que conecta con la búsqueda de nuevas sensaciones de la Gen Z", ha explicado la directora de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, Diana del Campo.