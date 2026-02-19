Netflix asegura que la compra de Warner Bros. Discovery se traducirá en más estrenos en las salas de cine

Archivo - Logo de Netflix y de la Warner Bros. Discovery. - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El co-consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, ha asegurado que su propuesta de compra por Warner Bros. Discovery se traducirá en un mayor estreno de películas en los cines, ya que la plataforma podrá hacer uso del sistema de distribución de Warner para salir al mercado físico.

"Es probable que se obtengan aún más resultados en forma de películas de alta calidad para los cines si se lleva a cabo este acuerdo", ha afirmado durante una entrevista concedida a 'Bloomberg TV'.

Pese a que Netflix ha prometido mantener las películas de Warner Bros. en exclusiva en los cines durante 45 días, Sarandos ha indicado que tiene interés en plasmar por escrito este tipo de compromisos.

"La razón por la que no lo pondría por escrito es que no querría cerrar este acuerdo solo para ponernos en una extraña situación de desventaja competitiva en un futuro", ha explicado.

Por su parte, la oferta rival de Paramount Skydance por Warner Bros. sí ha garantizado que doblará los estrenos hasta las 30 películas anuales. Sin embargo, Sarandos ha considerado "improbable" que se pueda cumplir con dicha pretensión dado que serían unas diez películas más de lo que un estudio "sano" puede realizar en estos momentos.

Hace dos días trascendió que Warner Bros. retomaría las conversaciones con Paramount Skydance hasta el 23 de febrero para que esta pueda presentar "su mejor oferta final", mientras que Netflix mantendría el derecho de igualar cualquier propuesta.

Warner Bros. celebrará una junta extraordinaria de accionistas el próximo 20 de marzo para decidir sobre el proyecto de fusión con Netflix.