Nike, Adidas y Puma valen menos que en el Mundial de 2018: qué hay detrás de la caída de las marcas deportivas

June 8, 2026 - MATTHIEU MIRVILLE / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres grandes fabricantes de equipaciones deportivas, Nike, Adidas y Puma, siguen siendo los protagonistas del Mundial. Este año juegan 48 equipos, de los que 14 han sido vestidos por Adidas, 12 llevan Nike y 11 visten de Puma. Entre las tres concentran 37 de las 48 selecciones participantes.

Entre los países destacados, la alemana Adidas viste a España, Alemania, México y Argentina -con el apoyo del futbolista Messi-. La estadounidense Nike viste, además de a EEUU, a Francia, Brasil, Canadá e Inglaterra. En este contexto, Puma se encarga de vestir a Austria, Marruecos, Suiza y Portugal, con Cristiano Ronaldo como principal estandarte.

No obstante, las tres grandes fabricantes valen menos que en 2018, pese a que el último Mundial lo ganó Argentina vistiendo Adidas, mientras que Francia tuvo su victoria en 2018 de la mano de Nike y Puma tuvo su momento de gloria en 2006, cuando Italia se proclamó campeona.

EL DECLIVE DE LAS TRES GRANDES MARCAS DEPORTIVAS

NIKE

Las acciones de la estadounidense se han desplomado cerca de un 36% y ahora cotizan en torno a los 44,19 dólares por acción (alrededor de 19,3 euros al tipo de cambio actual), menos que en el Mundial de 2018, cuando el título valía cerca de 69,50 dólares (60,5 euros). La norteamericana marcaba máximos en 2021, cuando la acción costaba alrededor de 170 dólares (cerca de 148 euros).

En esta línea, Nike obtuvo un beneficio neto de 520 millones de dólares (452 millones de euros) entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, tercer trimestre fiscal, lo que supone una caída del 35% en relación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las ventas de la multinacional sumaron 11.279 millones de dólares (9.803 millones de euros) en el trimestre, manteniéndose estables respecto de la cifra facturada un año antes, pero reduciendo un 7% sus ingresos en China.

PUMA

Las acciones de la germana Puma cotizan actualmente en torno a los 27 euros, muy por debajo de los 49 euros que valían durante el Mundial de 2018 (-45%).

Puma cerró el 2025 con pérdidas netas de 645,5 millones de euros en 2025 que contrastaron con los beneficios por 281,6 millones de euros del año anterior y canceló el reparto de dividendos ante el resultado obtenido.

Las ventas de la compañía se redujeron un 13,1%, hasta los 7.296 millones de euros, mientras que los costes de actividad más otros gastos operativos se quedaron en los 7.554 millones de euros, un 4,8% menos que doce meses atrás. En concreto, la cifra anual de negocio en Europa, Oriente Medio y África cayó un 9,6%, hasta los 3.143 millones de euros.

ADIDAS

La marca alemana Adidas ha tenido el mejor desempeño, aunque también vale menos que en 2018, con una caída del 10%. Sus títulos se valoran en cerca de 170,50 euros por acción, frente a los casi 189 euros por título en el Mundial de 2018. En este caso, la marca ha registrado un comportamiento en Bolsa volátil, ya que en 2025 ha llegado a cotizar cerca de los 260 euros.

En los resultados de marzo de 2026, Adidas se anotó un beneficio neto atribuido de 1.340 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una mejora del 75,4% y logró un récord en ventas hasta los 24.811 millones de euros.

¿POR QUÉ HAY UNA CAÍDA?

La escasez de productos nuevos y "emocionantes" es una de las principales razones del declive del sector, según los analistas citados por el medio británico 'The Economist', que destaca que en este Mundial Adidas ha diseñado el balón 'Trionda', calificándolo de "olvidable" frente al 'Telstar' del Mundial de México 1970.

Asimismo, nuevas marcas deportivas están en auge y hacen la competencia a las tres grandes, como la suiza On, respaldada por la estrella del tenis Roger Federer. La empresa cotiza en Nueva York (NYSE) desde 2021. Su acción vale cerca de 37 euros y se mantiene estable desde su debut.

On registró un beneficio de 203,7 millones francos suizos en 2025 (210 millones de euros), con una caída del 15,9%, pero sus ventas netas aumentaron 30% hasta los 3.014,0 millones de francos por primera vez (3.105 millones de euros), y confirmó sus previsiones.

En 2025, On amplió su red de centros de marca premium a casi 70 tiendas propias. Las zapatillas de esta marca han ganado popularidad en España, fueron el foco de atención en la junta general de accionistas de Telefónica, donde el presidente ejecutivo de la compañía, Marc Murtra, se situó en el centro de todas las miradas por llevar las On Running.

En esta línea, Asics, de origen japonés, cerró el ejercicio 2025 batiendo récords históricos por cuarto año consecutivo. La marca nipona registró un beneficio neto de 98.700 millones de yenes (543 millones de euros) y unas ventas netas que alcanzaron los 810.900 millones de yenes (4.465 millones de euros).

La marca atribuye su crecimiento a su línea "Performance Running" y al lanzamiento de nuevos productos. La empresa ha abierto tiendas insignia en calles emblemáticas de Barcelona, Londres y París y sigue adelante con su expansión. Asics ha destacado a través de eventos como el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y los XXV Juegos Olímpicos de Verano para Sordos de Tokio 2025.