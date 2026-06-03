Nippon Paint y Sherwin-Williams renuncian a comprar AkzoNobel

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nippon Paint Holdings y The Sherwin-Williams Company han anunciado su decisión de desistir en sus esfuerzos para adquirir conjuntamente AkzoNobel, después de que la compañía neerlandesa especializada en pinturas y productos químicos refinados haya rechazado las ofertas presentadas de manera conjunta por las dos empresas para seguir adelante con la fusión acordada el pasado noviembre con la estadounidense Axalta.

Las acciones de AkzoNobel recibían la noticia de la renuncia de Nippon Paint y Sherwin-Williams con caídas de hasta el 22%.

La semana pasada, AkzoNobel rechazó una propuesta de adquisición por parte de Nippon Paint Holdings y The Sherwin-Williams Company, alternativa al acuerdo de fusión alcanzado el pasado mes de noviembre con la estadounidense Axalta.

La oferta conjunta contemplaba el pago en efectivo de 73 euros por cada una de las acciones emitidas y en circulación de AkzoNobel, lo que valoraría la empresa en unos 12.500 millones de euros.

Según los términos de la propuesta, Nippon Paint lanzaría una oferta pública en efectivo por AkzoNobel y, una vez completada la transacción, conservaría los negocios de Pinturas Decorativas y Recubrimientos Industriales de AkzoNobel, mientras que los negocios de Recubrimientos Automotrices y Especiales, Recubrimientos Marinos y Protectores y Recubrimientos en Polvo de AkzoNobel se venderían por separado a Sherwin-Williams.

El consejo de administración y el consejo de supervisión de AkzoNobel concluyeron que la propuesta no reflejaba adecuadamente el valor de la empresa ni sus perspectivas a largo plazo, teniendo en cuenta los beneficios de la fusión recomendada con Axalta, además de no ofrecer suficiente certeza en cuanto a las autorizaciones regulatorias y la separación de los negocios entre Nippon Paint y Sherwin-Williams.

En noviembre de 2025, AkzoNobel y su competidora estadounidense Axalta Coating Systems anunciaron un acuerdo para fusionarse mediante un intercambio de acciones entre iguales, creando así una empresa con un valor empresarial de aproximadamente 25.000 millones de dólares (21.490 millones de euros).

De este modo, ambas empresas culminarían en una segunda tentativa una fusión que ya habían esbozado en 2017, pero que entonces no se materializó ante la falta de acuerdo en las condiciones de la transacción.

Según los términos del acuerdo, aprobado por unanimidad por el consejo de supervisión y el consejo de administración de AkzoNobel, así como por el consejo de administración de Axalta, los accionistas de Axalta recibirán 0,6539 acciones de AkzoNobel por cada acción ordinaria de la empresa que posean.

Al cierre de la operación, esperado entre finales de 2026 y principios de 2027 y sujeto a la autorización para que las acciones de la empresa resultante coticen en la Bolsa de Nueva York, los accionistas de AkzoNobel poseerán el 55% y los de Axalta el 45% de la compañía fusionada.