Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de abril, pero el interés sube al 2,90%

Las hipotecas sobre viviendas en abril - EPDATA

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.010 préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de abril, inferior en casi 7 puntos al experimentado en marzo (+9%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,90%, por debajo del 2,84% de marzo y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del cuarto mes del año se acumulan ya 15 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el cuarto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,1%, se constituyó en abril a tipo variable, mientras que el 62,9% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 14,3% y el capital prestado disminuyó un 14,6%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda retrocedió un 0,5% respecto al mes previo.

En los cuatro primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7,9%, con avances del 19,6% en el capital prestado y del 10,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del tipo medio al inicio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en España

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