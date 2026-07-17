Archivo - Las 'Noches del Patrimonio' inundarán de arte en septiembre espacios icónicos de las 15 Ciudades Patrimonio de España - GRUPO CIUDADES PATRIMONIO - Archivo

TARRAGONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha presentado este viernes la extensa programación de actividades de las próximas 'Noches del Patrimonio', cita en la que las quince localidades serán escenario de un despliegue de arte, danza, cultura y exhibición de músculo monumental que plantea un total de 21 creaciones artísticas, nueve estrenos absolutos y hasta 28 representaciones en lugares icónicos de los municipios miembro de la entidad.

El alcalde de Tarragona y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Rubén Viñuales, ha sido el maestro de ceremonias del acto de presentación y lo ha hecho poniendo en valor el "esfuerzo" de todos los alcaldes.

Una programación que sirve para "reivindicar un modelo de colaboración" entre quince ciudades que "comparten el compromiso de conservar un legado excepcional y de transmitirlo".

"Nuestro patrimonio es una herramienta para hacer ciudades más abiertas y más comprometidas con la cultura. Juntas formamos una red que multiplica nuestra proyección y demuestra que la cooperación es la mejor manera de poner en valor el legado compartido", ha dicho.

El vicepresidente del Grupo Ciudades Patrimonio, José Mazarías, alcalde de Segovia, también ha tomado la palabra en el acto para defender que estas actuaciones ofrecen "un programa de actividades que piensa en todos los públicos".

"El objetivo, el de abrir nuestros monumentos históricos a todos los públicos, convertirlos en espacio de encuentro y ofrecer cultura y artes escénicas contemporáneas", ha abundado.

El director artístico del festival, Lorenzo Pappagallo, ha explicado que se trata de una programación diversa que va de la danza contemporánea a la danza española o flamenco, "abordadas desde una mirada innovadora", según Pappagallo, con el objetivo de "fortalecer el vínculo" entre las ciudades y sus propios artistas.

DOS FINES DE SEMANA PLAGADOS DE ARTE Y CULTURA

Museos, conjuntos arqueológicos, palacios, catedrales y otros enclaves singulares abrirán excepcionalmente los días 11 y 12 de septiembre, así como del 18 al 19 de septiembre, en las quince Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que abren sus puertas para acoger visitas nocturnas, espectáculos, conciertos, nuevas propuestas artísticas y diversas actividades participativas.

La edición de 2026 marca el inicio de una nueva etapa del proyecto, pues tras ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio', la iniciativa pasa a denominarse 'Las Noches del Patrimonio', ampliando su desarrollo a dos fines de semana y consolidando un modelo de programación descentralizado y adaptado a las necesidades de cada ciudad.

Toda la programación es gratuita y la inclusión constituye otro de los ejes fundamentales del proyecto, pues la selección de espacios accesibles y la elaboración de materiales de lectura fácil favorecen que un mayor número de personas pueda disfrutar y participar de la experiencia cultural.

QUINCE CIUDADES, QUINCE PROPUESTAS

Dentro de 'Abierto Patrimonio', se podrán visitar la Torre de Santa María y la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares; el Palacio de Superunda, la Catedral y la Muralla, en Ávila; el yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar y el Torreón Medieval, en Baeza; el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, en Cáceres; la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros enclaves singulares, en Córdoba.

Además, espacios vinculados a la ciudad medieval, en Cuenca; las murallas de Dalt Vila, el Museu d'Art Contemporani y el Museu Puget, en Ibiza/Eivissa; el Acueducto de los Milagros, el Pórtico del Foro y el Palacio de los Corbos, en Mérida; la Cueva de Salamanca y las Torres de la Clerecía y de la Catedral, en Salamanca; la Puerta del Corregidor, en San Cristóbal de La Laguna; el Pazo de Xelmírez, la Casa do Cabido y la antigua Zona C, en Santiago de Compostela; el Centro Didáctico de la Judería y la Colección de Títeres Francisco Peralta, en Segovia; el Passeig Arqueològic, la Casa Canals y los espacios del Circo Romano, en Tarragona; la Puerta del Sol, el Convento de Santa Clara la Real y el Museo de los Concilios, en Toledo; y el Campanario de la Torre del Reloj y la Sacra Capilla del Salvador, en Úbeda.

En cuanto a 'Vive Patrimonio', Alcalá de Henares acogerá conciertos internacionales de violín y guitarra en la Capilla de San Ildefonso, talleres de artesanía y danza tradicional; Ávila llenará sus plazas de música con el ciclo 'Música en las Plazas' y nuevas rutas para descubrir la ciudad; Baeza combinará observaciones astronómicas en el Cerro del Alcázar con rutas dedicadas a San Juan de la Cruz; y Cáceres reunirá al grupo extremeño Acetre en la plaza Mayor y abrirá visitas especiales al Parador y al Museo Helga de Alvear.

De su lado, Córdoba ofrecerá conciertos, actividades familiares y propuestas participativas vinculadas a su extraordinario patrimonio; Cuenca sorprenderá con espectáculos circenses, talleres de juegos tradicionales y conciertos junto al Teatro Auditorio; Ibiza llevará la música a la Sala del Polvorín, en pleno recinto amurallado; Mérida transformará la Alcazaba Árabe y el Templo de Diana con acciones artísticas y conciertos; y Salamanca acogerá la experiencia inmersiva 'Tactus', donde danza contemporánea, música en directo y patrimonio dialogan en un mismo espacio.

Más allá, San Cristóbal de La Laguna volverá a llenar sus calles con el tradicional Pasacalles de Tunas Universitarias y el recorrido teatralizado 'La Laguna es curiosa'; Santiago de Compostela abrirá talleres de joyería, arte y artesanía contemporánea repartidos por el casco histórico; Segovia ofrecerá recitales musicales iluminados por velas junto a la Muralla y narraciones orales en los jardines de Antonio Machado; Tarragona combinará el Mercado de Noche con recreaciones históricas y propuestas festivas; Toledo recibirá al gaitero Carlos Núñez en la plaza del Ayuntamiento; y Úbeda completará la programación con teatro de marionetas, actividades familiares y talleres juveniles en torno a su conjunto monumental.

'ESCENA PATRIMONIO'

En 'Escena Patrimonio', Alcalá de Henares traerá al Corral de Comedias el espectáculo 'Emigradas' de Cienfuegos Danza; Ávila acogerá 'Entrelíneas', un espectáculo de danza de David Coria y Florencia Hoz en el patio del Palacio de Superunda y 'Tu Dulce Peso Rosa' de David Coria y Helena Martín; Baeza desplegará en el paseo de la Constitución la obra 'Atman' de Elena Quesada y 'Juancaballo' de la compañía Juan Berlanga; el Foro de Balbos de Cáceres mostrará el proyecto 'Jogler' de Kor'sia y el Museo Helga de Alvear desplegará 'Estratos de Afectación' de GEA.

Al Templo Romano de Córdoba llegará 'Amor amado amén' de Manuel Liñán; en Cuenca en la Fundación Antonio Pérez Juan Carlos Lérida y Carmela Muñoz representan 'Lo inevitable: entre la rítmica y la mística'; en Ibiza el Claustro del Ayuntamiento será el escenario de 'Benthos' de Adrián Herrera; en Mérida María del Mar Suárez 'La Chachi' llega con 'Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito' en la Alcazaba Árabe.

En Salamanca sus Jardines de Santo Domingo acogen 'Tactus' de Melania Olcina y 'De Neanderthal a Sapiens' de David Vento; en San Cristóbal de La Laguna la compañía Gea desplegará 'Sangre Mineral' en el parque del Drago; y en Santiago de Compostela en praza da Quintana Roger Bernat escenifica 'La Consagración de la Primavera'.

Ya en Segovia, en su plaza del Azoguejo la Compañía Antonio Ruz despliega 'Flop' y 'Tactus, de Melania Olcina, llega a la plaza de San Martín; en el Foro de la Colonia de Tarragona L'esbord apuesta por 'Catalanwashing' y 'Flop' de la Compañía Antonio Ruz; en Toledo la obra 'Lo que ya fueron' de la compañía 'La Venidera' llega al patio de San Pedro Mártir, y en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda se escenificará 'Un Húngaro en Andalucía' de Marita Martínez-Rey.