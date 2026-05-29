La normalización aporta el 14,7% al alza del PIB superando los 140.000 millones en cuatro décadas, según UNE

UNE premia el compromiso y la innovación durante la Asamblea General de su 40 aniversario. - UNE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La actividad de normalización ha aportado el 14,7% del crecimiento del PIB en 2025 y ha superado los 140.000 millones en cuatro décadas, según ha indicado la Asociación Española de Normalización (UNE) en un comunicado.

En este contexto y con motivo del 40 aniversario de la UNE, esta mañana se ha celebrado, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la asamblea general de la organización, en la que ha realizado balance de las actividades del ejercicio de 2025.

En su discurso de apertura, el presidente de UNE, Alfredo Berges, ha asegurado que el propósito de la organización se basa en "contribuir al progreso compartido de la sociedad y a la construcción de un mundo más seguro, sostenible y competitivo".

Asimismo, también ha destacado que, durante el pasado año, la estandarización publicó 1.583 normas UNE, que ha supuesto un acumulado al cierre de 2025 de 37.762 normas en total.

Con respecto a los nuevos miembros UNE, en 2025 se incorporaron 23, sumando un total de 556 organizaciones, que han supuesto la "práctica totalidad" del tejido económico y empresarial español.

Finalmente, la UNE ha hecho entrega de sus galardones, a cargo del presidente de la entidad, Alfredo Berges; y de su vicepresidente, Luis Rodulfo.

El Comité Técnico de Normalización de la UNE '100 Climatización', cuya Secretaría lidera la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), ha recibido el reconocimiento al Comité Técnico más destacado con el premio 'López Agüí 2026'.

El 'Premio 2026 Presidencia' ha sido para el director del Área de Conocimiento de 'Business, Technology & Best Practices', presidente global del 'Service Management Institute SMI', y presidente del CTN-UNE 71/SC 40 Gobierno y Gestión de Servicios y Gobierno de Tecnologías de la Información, Francisco Javier Peris Montesinos.

El especialista en seguridad de productos a nivel mundial de Inditex, Gerardo José Ferreiro Barbeito, ha recibido el 'Premio UNE 2026 Vocalía'.

Por último, el 'Premio UNE 2026 a la Estandarización e Innovación' ha sido para Kveloce, consultora internacional especializada en los programas de financiación europeos para proyectos de I+D+i.