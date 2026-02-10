El nuevo embajador de EE.UU. en España mediará entre Indra y GDELS y presionará para elevar el gasto en defensa

Archivo - El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense- SENADO DE EEUU - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, llegará a Madrid con el objetivo de mediar en la batalla abierta entre General Dynamics e Indra a cuenta de los millonarios contratos de artillería militar adjudicados por el Gobierno y, además, con el mandato de presionar al Ejecutivo para intentar que eleve hasta el 5% del PIB su gasto en defensa en el marco de los compromisos con la OTAN.

Según han relatado a Europa Press fuentes al tanto de la situación, se prevé que León llegue a Madrid el próximo domingo, mientras que el 17 de febrero se reunirá con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y el 18 de febrero presentará sus credenciales ante el Rey Felipe VI.

También se espera que el empresario de origen cubano --de 82 años-- mantenga un encuentro la semana que viene con "la primera órbita de los intereses estadounidenses en España", es decir, con las empresas de Estados Unidos en el país, tal y como dictan las costumbres y los protocolos asociados a la llegada de un nuevo embajador.

De hecho, entre las empresas que están invitadas a esa recepción se encuentra General Dynamics, compañía estadounidense que, a través de su filial europea --General Dynamics European Land Systems-- es la propietaria de Santa Bárbara Sistemas.

No obstante, las fuentes no han concretado cuándo será esa recepción con la "primera órbita de los intereses estadounidenses en España", aunque lo previsible es que se produzca el lunes 16 de febrero o el miércoles 18 de febrero, después de entregar las credenciales a Felipe VI.

Por otro lado, también se espera que Benjamín León reciba en otro momento a las empresas españolas con actividad en Estados Unidos, como, por ejemplo, la propia Indra.

El empresario cubano, propietario de Leon Medical Centers, una red de clínicas para la atención a beneficiarios de 'Medicare' --el sistema público estadounidense de cobertura sanitaria, pensado sobre todo para mayores de 65--, ha jurado el cargo este martes ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De hecho, la miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de origen cubano María Elvira Salazar ha felicitado a León a través de la red social Facebook.

"España gana un embajador de principios y América envía a uno de sus mejores", ha subrayado Salazar en una publicación acompañada de varias fotos de la jura del cargo.

DOS MANDATOS CLAROS

En este contexto, fuentes conocedoras de la situación han señalado a Europa Press que León aterrizará en Madrid con dos mandatos claros: conseguir que España se comprometa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y mediar en las desavenencias entre Indra y General Dynamics.

En cuanto al primer asunto, durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado estadounidense a mediados del pasado octubre, León aseguró que trabajará para "revertir" el "gran error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, a pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio de 2025 en La Haya.

El empresario sostuvo entonces que "es realmente preocupante" que Sánchez "se comprometiera" junto con el resto de países europeos a alcanzar el objetivo del 5% y que luego afirmase que "solo llegarán al 2%", en línea con las críticas que en varias ocasiones ha manifestado públicamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la postura del Ejecutivo español.

"Trabajaré diligentemente con el Gobierno español para que comprendan que es un gran error (...), para revertir y cumplir con el compromiso", se comprometió León, propietario de Leon Medical Centers, una red de clínicas centrada en la atención a beneficiarios de Medicare, el sistema público estadounidense de cobertura sanitaria para mayores.

España "siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos durante casi toda su vida", añadió durante su audiencia de confirmación, al tiempo que destacó que España "un gran anfitrión" del Ejército estadounidense "durante 70 años, y más", en referencia a los Pactos de Madrid de 1953, en los que se le cedieron varias bases militares en territorio español.

En cuanto a la situación entre Indra y General Dynamics, el argumentario del empresario de origen cubano se basa en que "el mandato europeo de reforzar sus capacidades nacionales no puede chocar con los intereses de Estados Unidos", relatan las fuentes consultadas.

En este contexto, Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) presentó un recurso contencioso-administrativo que fue admitido por el Tribunal Supremo y en el que solicitó la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros en préstamos al 0% a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Esos créditos están destinados a prefinanciar los programas de artillería de ruedas y de cadenas incluidos en los proyectos de modernización militar impulsados por el Gobierno, a los cuales aspiraba General Dynamics --que no llegó a ser ni invitada a participar en la licitación-- y que fueron adjudicados a la mencionada UTE por 7.240 millones de euros.

Aunque la intención inicial del recurso se dirigía tan solo contra esos dos proyectos de artillería, parece que el proceso judicial podría extenderse al resto de los créditos concedido por el Gobierno para los otros programas de modernización.

A través de varios reales decretos, el Ejecutivo ha concedido un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se ha adjudicado a la propia Santa Bárbara.

De hecho, el Gobierno le concedió un préstamo de 176 millones de euros al 0% de interés a Santa Bárbara para el programa de modernización militar para la actualización de los blindados Pizarro.