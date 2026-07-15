Numa crece en Portugal con la compra de 19 propiedades de Lisbon Serviced Apartments, junto a CoRe Capital

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Numa ha anunciado este miércoles una 'joint venture' con el fondo CoRe Capital para adquirir Lisbon Serviced Apartments (LSA) y su portfolio de 19 propiedades ubicadas en el centro de la capital, lo que refuerza su presencia en el mercado portugués, según un comunicado.

Así, el operador europeo integrará la empresa en su plataforma tecnológica propia, lo que introducirá el 'journey' del huésped, así como su gestión dinámica de ingresos y la automatización operativa.

"Lisboa es uno de los mercados del sector 'hospitality' más atractivos de Europa, y LSA es exactamente el tipo de portfolio de alta calidad y cuidada construcción para el que Numa fue creado", ha destacado su CEO y cofundador, Christian Gaiser.

Con la adquisición de Lisbon Serviced Apartments, cuyas propiedades abarcan desde Baixa Chiado y Príncipe Real hasta Alfama y la Avenida da Liberdade, el portfolio europeo de Numa supera las 11.000 unidades en 42 ciudades de 15 países.

En virtud del acuerdo de 'joint venture' con CoRe Capital, Numa ostenta la autoridad de decisión operativa sobre la distribución y la estrategia de ingresos, mientras que la alianza sigue una hoja de ruta por fases: desde la optimización de ingresos y la migración digital hasta la plena integración operativa y de marca bajo el paraguas Numa.