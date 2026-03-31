Nvidia cierra un acuerdo para invertir 1.736 millones en el fabricante de semiconductores Marvell

Archivo - Edificio de Nvidia en Santa Clara, California. - NVIDIA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nvidia y el fabricante de semiconductores Marvell Technology han alcanzado un acuerdo por el que el gigante tecnológico destinará 2.000 millones de dólares (unos 1.736 millones de euros) en Marvell, que se conectará a la plataforma de IA de Nvidia como parte de esta nueva alianza.

La tecnología NVLink Fusion de Nvidia, que permite a los clientes desarrollar infraestructuras de IA semipersonalizadas, se encuentra en el centro de esta colaboración, con la que ofrecerán a los clientes que desarrollan infraestructuras de próxima generación mayor flexibilidad y opciones.

Marvell proporcionará XPU personalizadas y redes escalables compatibles con NVLink Fusion, mientras que Nvidia aportará las tecnologías de soporte y la capacidad de procesamiento de IA.

Las empresas también colaborarán para transformar la red mundial de telecomunicaciones en infraestructura de IA con Nvidia Aerial AI-RAN para 5G/6G, e impulsarán redes de primera clase para IA, incluidas soluciones avanzadas de interconexión óptica y tecnología de fotónica de silicio.

"Ha llegado el punto de inflexión en la inferencia. La demanda de generación de datos está aumentando y el mundo se apresura a construir centros de IA. Junto con Marvell, estamos permitiendo a los clientes aprovechar el ecosistema de infraestructura de IA de Nvidia y escalarlo para crear sistemas de computación de IA especializados", ha sostenido el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

"Al conectar el liderazgo de Marvell en procesamiento analógico de alto rendimiento, DSP óptico, fotónica de silicio y silicio personalizado con el creciente ecosistema de IA de Nvidia a través de NVLink Fusion, permitimos a nuestros clientes crear una infraestructura de IA escalable y eficiente", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Marvell, Matt Murphy.