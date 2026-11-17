Archivo - Nvidia presenta los resultados de su tercer trimestre fiscal - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (unos 59.335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, comprendido entre finales de julio y finales de octubre, lo que supone elevar sus ganancias en un 105% respecto al año anterior y superar los pronosticos de los analistas, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras saltar el escándalo relacionado con sus infidelidades.

De su lado, los ingresos de la firma alcanzaron los 115.844 millones de dólares (105.282 millones de euros), un incremento del 103% en comparación a hace doce meses.

Las acciones de Nvidia cerraron prácticamente planas en los 155,46 dólares (-0,48%) este martes previo a la presentación de resultados, en una jornada marcada además por el anuncio de declaración de Huang ante el Congreso de Estados Unidos y ante la declaración de intenciones del recién dimitido CEO sobre su voluntad de volver al cargo.

Sin embargo, los títulos de la compañía ha llegado a repuntar hasta un 3,5% en el mercado 'after hours' una vez desveladas las cuentas trimestrales que ha superado las previsiones de los mercados.