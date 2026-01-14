Odyssey incorpora el hotel Novotel Valencia Lavant, su segundo activo en España y el segundo más grande

Hotel Novotel Valencia Lavant, su segundo activo en España y el segundo más grande. - ODYSSEY HOTEL GROUP

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Odyssey Hotel Group ha sumado a su cartera el hotel Novotel Valencia Lavant tras la firma con Ibervalles Hoteles Socimi, que recientemente adquirió el inmueble, lo que supone el segundo activo de la compañía en España y el segundo activo más grande del portfolio, según un comunicado.

El establecimiento dispone de 370 habitaciones distribuidas en un edificio de 11 plantas completamente renovadas tras reabrir en febrero de 2025, siendo el primero de la marca Novotel en Valencia, situado entre el Palacio de Congresos y el centro histórico de la ciudad.

Entre sus instalaciones, destacan un rooftop en dos niveles, piscina, su oferta gastronómica y más de 650 metros cuadrados destinados a espacio para eventos y reuniones.

Además, la compañía ha resaltado su vocación de convertirse en el operador de marca blanca líder en Europa, que cuenta ya con 30 hoteles en Europa distribuidos, además de en España, en Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia y Austria.

Desde que asumió el cargo de CEO de Odyssey Hotel Group en 2024, Gonzalo Carpintero ha posicionado a España como uno de los mercados de crecimiento más importantes para grupo. Para impulsar este objetivo, Gonzalo ha depositado una confianza en su equipo de Desarrollo liderado por Jules van Gaalen, vicepresidente de Desarrollo, y Gonzalo Escrivá de Romaní, director de Desarrollo para Iberia.